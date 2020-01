Welke grote projecten staan er op de rol voor 2020?

In willekeurige volgorde nemen we projecten onder de loep waarvan vrijwel zeker is dat ze dit jaar doorgang vinden. Althans als het zo gaat zoals gepland staat. Riemen vast? Daar gaan we.



Start werkzaamheden Hoofdstation

Het Hoofdstation in Stad gaat dit jaar op de schop. Er wordt begonnen met de werkzaamheden om de monumentale stationshal weer als belangrijkste in- en uitgang te gaan gebruiken, het busstation te verplaatsten en een fietstunnel te bouwen. Dat zijn dingen die beginnen in 2020 en op zijn vroegst pas volgend jaar klaar zijn, maar er zijn ook al veranderingen die dit jaar ingaan.



Zo moet het busstation eruit komen te zien (Foto: RTV Noord)

Vanwege de aanpassingen aan Station Europapark vorig jaar is het mogelijk dat er dit jaar rechtstreeks treinen gaan rijden van Station Noord naar Station Europapark. Daarnaast krijgen de treinen een nieuwe parkeerplaats. Ze komen bij de spoorsplitsing Assen en Winschoten te staan.

Staan de windmolens er?

In het jaar 2019 is er begonnen met de bouw van drie windmolenparken in onze provincie en vlak daarbuiten. Er is begonnen met de bouw van het windmolenpark aan de N33, Delfzijl-Zuid en in de Veenkoloniën stond al een windmolen te draaien in een testopstelling.

Voor Delfzijl Zuid staat op de planning dat ze dit jaar doorgaan met de bouw en dat ze in de loop van 2020 de windmolens hopen te kunnen exploiteren. Ook de windmolens bij de N33 worden dit jaar verder gebouwd. Het windpark in de Veenkoloniën moet dit jaar klaar zijn, als ze niet teveel ruis veroorzaken bij de radiotelescoop van LOFAR. Langs de Gronings-Drentse grens moeten er dan 45 molens staan.



Het windmolenpark bij de N33 (Foto: RTV Noord)

Aanpak Ring Zuid gaat door

De planning van Aanpak Ring Zuid laat zien dat er ook dit jaar weer voldoende werkzaamheden zijn rondom de zuidelijk ringweg in Stad. Halverwege dit jaar wordt er begonnen met het aanleggen van een nieuw Julianaplein. Dat houdt in dat er een tijdelijk plein wordt aangelegd. In de zomer van 2024 moet het nieuwe Julianaplein in gebruik worden genomen.

Ook het 'Deelgebied Oost' is dit jaar aan de beurt. Na de zomervakantie gaat het oostelijke deel van de ringweg op de schop. Dat gedeelte moet in 2023 klaar zijn.



Zo moet het nieuwe Julianaplein eruit komen te zien (Foto: Aanpak Ring Zuid)

Laatste jaar voor gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Na 2020 bestaan de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum niet meer. De drie gemeenten gaan op 1 januari 2021 samen verder als Eemsdelta. Het is de laatste gemeentefusie van de huidige herindeling. De nieuwe gemeente telt straks ongeveer 47.000 inwoners.

De huidige gemeente Delfzijl ontstond sinds 1808, de gemeente Appingedam is in hetzelfde jaar ontstaan, maar was al in 1811 voor het eerst onderdeel van een herindeling, de huidige gemeente Loppersum is pas ontstaan in 1990 na een eerdere herindeling.

Vaart de whisky-ferry?

Hij zou eigenlijk al in oktober 2019 zijn eerste afvaart maken: de whisky-ferry van de Eemshaven naar Rosyth, bij Edinburgh. Maar omdat de plannen al in augustus uitlekten is er door de rederij besloten om het project on hold te zetten. Om zo rustig te kunnen onderhandelen over de huur van veerboten en de zakelijke kant van de veerdienst op te zetten.



De veerboot moet varen tussen Eemshaven en Schotland (Foto: RTV Noord)

Nu liggen er plannen om de eerste afvaart in april 2020 te doen. Althans, de voormalig directeur van rederij TEC-Offshore hoopt op april 2020, de huidige directeur durft nog geen datum vast te stellen.

De Lelylijn en de Nedersaksenlijn

Als alles verloopt volgens plan horen we in het najaar van 2020 of de Nedersaksenlijn er kan komen. Het haalbaarheidsonderzoek van de lijn van Groningen naar Almelo, die moet lopen via Stadskanaal, Ter Apel en Emmen, moet dan klaar zijn. Vooral het traject van Stadskanaal naar Emmen kan problemen opleveren. Op veel plekken ligt geen spoor (meer).



De Nedersaksenlijn (Foto: RTV Drenthe)

Of de Lelylijn er komt wordt ook pas eind 2020 bekend. De politiek heeft ingestemd met de komst van een haalbaarheidsplan. Als de lijn haalbaar is moet volgens de planning de Lelylijn in 2030 zorgen voor een reistijdkorting van dertig minuten. De Lelylijn moet lopen van Groningen via Heerenveen en Drachten naar Lelystad.

Komt de hyperloop er echt?

Dit jaar wordt het jaar van de start van de bouw van het hyperlooptestcentrum. Áls het hyperlooptestcentrum er komt. Mensen die in de buurt van Meerstad-Noord wonen zijn het er nog niet over eens.

Het testcentrum moet bij Meerstad-Noord komen, maar volgens de inwoners zijn ze niet op tijd én onvoldoende geïnformeerd. De inwoners hebben al aangegeven dat ze de komst van de hyperloop willen aanvechten. Komende week belegt de gemeente een informatieavond en leggen ze de plannen uit.



De locatie van het hyperlooptestcentrum (Foto: RTV Noord)

Eemshaven breidt uit en klinkt in

De bouw van een staalfabriek van Van Merksteijn International staat on hold. De vraag is natuurlijk: komt die staalfabriek er daadwerkelijk? Veel wijst erop dat de bouw vanwege de stikstofproblematiek niet gaat komen. De bouw van een hotel voor alle bouwmedewerkers is in ieder geval al in de ijskast gezet.

Toch lijkt er wel uitbreiding op de rol te staan voor de Eemshaven. Groningen Seaports lijkt uitbreiding te gaan krijgen met een datacenter. Wie de eigenaar of exploitant is van het nieuwe datacenter is niet bekend. Ook schijnen de plannen nog niet definitief te zijn.

Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog

Het moet er in 2022 staan, maar de start van de bouw zou in dan 2019 moeten beginnen. Zou, want die bouw is voorlopig nog niet van start gegaan. Wordt 2020 het jaar waarin de bouw van het Werelderfgoedcentrum (WEC) wordt gestart?



Zo zou het WEC eruit komen te zien in de eerste plannen (Foto: Dorte Mandrup)



Aanvankelijk stond er in de eerste plannen dat het WEC in juni 2020 al open moest zijn. Of de bouw dan uiteindelijk dit jaar van start is gegaan weten we in december van dit jaar.

Verder in 2020

Daarnaast wordt er in het najaar begonnen met de bouw van een nieuwe beachclub aan het Paterswoldsemeer. Ook krijgt, als alles netjes wordt afgestemd met de omwonenden, Musselkanaal weer een asielzoekerscentrum.

In Delfzijl wordt het strand dit jaar vernieuwd. Delfzijl maakt zich op voor een nieuw Delfsail in 2021.

