Burdy over Mit mien ogen dicht: 'Dit wordt mijn landelijke doorbraak'

'Bij de eerste klanken dacht ik: jongens, wat is dit? Die moet ik hebben', vertelt Bert Schaap, oftewel Burdy over zijn eerste kennismaking met de muziek van wat later Mit mien ogen dicht zou worden. 'Toen ik thuis kwam, wist ik dat ik iets bijzonders in handen had.'

Mit mien ogen dicht van het feestbeest uit Ulrum staat sinds 2002 in Alle 50 Goud, de hitlijst samengesteld door het publiek van RTV Noord. Het nummer over dat 'bloud mooi wief' is daarmee een klassieker in de Groningstalige muziek. Van Overijssel tot en met Friesland heeft Burdy succes met het nummer.

'Na vijf seconden wist ik het'

Het moet ergens begin 2000 zijn geweest dat Bert Schaap in de studio zit van Terry West. Hij krijgt er een aantal instrumentale orkestbanden te horen in de hoop dat er iets voor Burdy tussen zit. 'Toen die band startte. Wist ik na vijf seconden dat het om iets bijzonders ging', herinnert Schaap zich. 'Het begon met tumdididdumtumdididum… Ik dacht: wat is dit bijzonder.'

Wolfgang Petry

Het bleek om de instrumentale versie te gaan van een lied waarmee de Duitse zanger Wolfgang Petry rond 1997 een hit scoorde. 'Augen zu und durch heet het, maar ik kende het totaal niet.' Met de Duitse tekst kon Burdy niet uit de voeten en dus moest er een andere tekst komen.

Eerst in het Nederlands

'Een kameraad van mij kwam rond die tijd bij me langs en vertelde dat hij net een fantastisch weekend met een vrouw had gehad. Ik zei toen tegen hem dat er dan ook wel wat tussen hen was gebeurd, maar dat ontkende hij.' Het inspireerde Burdy tot het schrijven van Met mien ogen dicht. In eerste instantie in het Nederlands.

Landelijke doorbraak

'Ik dacht dat ik een hit in handen had, dit wordt mijn landelijke doorbraak', blikt Schaap terug. 'Ik was er zelfs een beetje bang van, dit wordt een hit!' Met m'n ogen dicht van Burdy verschijnt in 2001 en komt ook op het bureau terecht van Adri-Jan Hoes van het landelijke platenlabel Telstar.

Nooit meer gebeld

'Adri-Jan Hoes belde me op en vroeg of hij een gesprek met mij aan kon gaan. Dat was heel bijzonder', herinnert Burdy zich. 'Toen vroeg hij of ik ook van plan was om echt de muziekwereld in te gaan? Ik heb hem toen verteld dat ik melkboer was en dat ik dat niet kon wachten. Hij heeft nooit meer gebeld.'

Als een raket

De landelijke doorbraak komt er niet, maar de Groningstalige versie van Met m'n ogen dicht maakt veel goed. Dat nummer verschijnt op zijn jubileum-cd Tien joar feest mit Burdy.

'Een cd-winkel belde me of ik tweehonderd van die cd's langs kon brengen. Een paar dagen later belde hij weer voor nog eens tweehonderd cd's. Die ging plotseling als een raket,' vertelt de zanger.

Inmiddels staat Mit mien ogen dicht zeventien jaar in Alle 50 Goud. In de editie van 2018 op nummer 7. Waar hij dit jaar eindigt, kan je volgen in ons liveblog.

