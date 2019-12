Video: carbidkanon in Ten Post schiet razendsnel

Een ronddraaiend rad met melkbussen, waarmee voetballen in hoog tempo worden afgeschoten. Dát is het gevaarte dat voor de knallen zorgt in het dorp.

Grote carbidkanonnen zijn de vereniging niet vreemd, maar toch gaat nog niet alles van een leien dakje. Om het kanon heen loopt iemand met een laptop. Een deel van de bussen wordt automatisch weer gevuld met carbid, vertelt Ricardo Veldhuis. 'Maar het programma loopt nog niet helemaal soepel, daar is de jongen met de laptop mee bezig.'

'Groot feest'

Ook in Niebert is het carbidschieten in volle gang. Dinsdagmorgen waren er al tientallen mensen bij elkaar. 'We zijn met drie man begonnen en het is steeds wat groter geworden', vertelt Arjan Schaaf van Carbidclub Rood-Zwart.

'En nu hebben we een groot feest hier met elkaar. Het kan nog groter, maar we houden het hier zoals het nu is. Ons kent ons, gezelligheid en niet té groot.'

'Er werd wel eens wat vernield, maar sinds wij dit organiseren is de jeugd van de straat. Die kan hier zijn ding doen.'

Lees ook:

- Verloopt oud en nieuw in Groningen echt zoveel grimmiger dan vroeger?