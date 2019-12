Benefietconcert voor zieke Chantal uit Veendam

Dat schrijft Marc Roelaarts op Facebook. Hij zag het verhaal van Jonk voorbij komen op Facebook en vond dat hij wat moest doen.

Na intensief contact met de familie van Jonk heeft Roelaarts in drie dagen tijd een line-up voor elkaar weten te krijgen die op zondag 26 januari gaat optreden in Huize Maas in Stad.

'Een euro per artiest'

'Ik wilde eigenlijk een concert houden in Theater Beresteyn in Veendam, maar zij hadden geen zondagen meer vrij', schrijft Roelaarts. De zes euro entree voor het benefietconcert gaan volledig naar Stichting Chantal Wil Leven. 'Dat is maar een euro per artiest.'

Roelaarts heeft namelijk zes artiesten weten te strikken voor zijn concert: Ten Speed uit Groningen, Groove Ally uit Appingedam, Zangduo MaJa uit Groningen, Mannen met kleintjes uit Groningen, Wall of Roses uit Groningen en zanger Klaus uit Warffum.

Ehler Danlos Syndroom

Chantal Jonk heeft de zeldzame ziekte Ehler Danlos Syndroom, een bindweefselziekte waardoor lichaamsdelen steeds uit de kom schieten. In Nederland kan Jonk niet geopereerd worden, maar wel in Barcelona. Voor de operatie is zo'n 100.000 euro nodig.

De verzekering dekt de operatie niet. De stichting van Jonk heeft een crowdfundingsactie opgezet om het geld op te halen. Inmiddels heeft de stichting bijna 44.000 euro opgehaald.

