Een week met een telefoon uit 2010: 'Ik heb social media niet gemist'

De smartphone maakte het afgelopen decennium een stormachtige ontwikkeling door en is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Maar tien jaar geleden had nog lang niet iedereen er een. Hoe ging het toen ook alweer?

Twee Stadjers van de podcast 20 voor 12 gingen de uitdaging aan. Een week lang verruilden ze hun smartphone voor een simpele Nokia uit 2010. Eentje zonder touchscreen, maar met negen knoppen voor de cijfers. Een telefoon zonder apps, e-mail, WhatsApp, Facebook en Instagram.

Niet gemist

'Ik heb de social media niet gemist, terwijl ik dat wel had verwacht', vertelt Tjarda Polderman. 'Het was een stuk relaxter zonder die notificaties. Geen berichtjes meer van mensen om je heen, waar ze mee bezig zijn. Dat geeft rust en je hebt 's avonds aan tafel oprechtere gesprekken.'

Ook Joshua Peper maakte tussen Kerst en Oud en Nieuw gebruik van een Nokia-telefoon. 'Dat is een rustige periode. Daarom kozen we deze, want zakelijk gezien kan ik niet zonder mijn smartphone.'

Aan met name WhatsApp bleek echter moeilijk te ontsnappen. 'Ook in deze periode. Niemand stuurt iets per sms, alleen via WhatsApp. Het meeste kan je missen, maar niet alles. Dan start ik toch de laptop weer op, ga ik daar op WhatsApp. Berichtjes die je beantwoordt, worden meteen weer beantwoord. Dan ben je opeens een half uur geconcentreerd aan het WhatsAppen voordat je de laptop weer dicht kan klappen.'

Boodschappenlijstje

Peper moest al veel eerder schakelen: op het moment dat hij boodschappen wilde doen bij de supermarkt.

De telefoon gebruiken voor de boodschappen, de bonuskaart en betalen. Dat kan opeens allemaal niet meer Joshua Peper

'Normaal pak ik mijn telefoon en kijk wat ik wil kopen. Dan ga ik naar een zelfscankassa en laat ik de bonuskaart van het telefoonscherm scannen. En betaal ik met de telefoon via Apple Pay. Dat zijn dingen die allemaal niet meer kunnen. Ik moest van tevoren een lijstje maken met de dingen die ik wilde gaan kopen. Ik moest ineens een ouderwetse kassa pakken, en vragen of ik de bonuskaart van het kassameisje mag gebruiken. Dat is wel weer even wennen.'

Korte tekstberichtjes

Ook bij het versturen van tekstberichtjes moest Polderman even schakelen. 'Dat duurde zo vreselijk lang. Onder een knop zaten drie letters en daardoor duurt het veel langer voor je een berichtje kunt versturen. De berichtjes worden ook veel korter en je antwoordt soms alleen met ja of nee.'

Dat roept weer vragen op bij de mensen die een kort bericht ontvangen. 'Soms dachten mensen dat ik boos was', lacht ze. 'En soms stuurde ik je een sms en dan belde je me terug', valt Peper haar bij. 'Ja klopt, dat gaat sneller dan het sms-je beantwoorden.'

Niet afgeleid

Niks op een telefoon kunnen doen - het zorgde voor geconcentreerde momenten voor Tjarda. 'Je kan ineens weer andere dingen doen, omdat je niet de hele tijd afgeleid.'

Maar zo vlak voor de jaarwisseling leverden Polderman en Peper de Nokia graag weer in, en maken ze weer gebruik van de eigen vertrouwde smartphone. Da's toch een stuk handiger.

Uitgebreide ervaringen van de twee zijn in de podcast 20 voor 12 terug te luisteren. Daar gaat het ongeveer vanaf minuut 7 tot 20 over. Daarna blikken ze terug op de technologische innovaties van het afgelopen decennium.