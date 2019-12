Een vakantiehuisje aan de Schepperbuurt in Termunterzijl is op oudjaarsdag volledig uitgebrand. Volgens een woordvoerder van de brandweer mag het huisje als verloren worden beschouwd. Er zou niemand aanwezig zijn geweest. Doordat het huisje uit hout is opgetrokken, greep het vuur snel om zich heen.

Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt op het vakantiehuisparkje aan de Schepperbuurt. Begin augustus brandde er ook al een vakantiehuisje uit. Dat stond toen leeg.

Een jaar eerder, in juli vorig jaar, woedde er ook een brand in een huisje. De Schepperbuurt werd ook geteisterd door branden in andere panden. Zo ontstond er in sptember 2017 vuur in een garagebox, gevolgd door brand in een leegstaande boerderij op 31 december van dat jaar.

Eind augustus van dit jaar was er nog een poging tot brandstichting in het Keuvelstee Buurthoes in Termunterzijl.





Lees ook:

- Leegstaand vakantiehuisje in Termunterzijl uitgebrand