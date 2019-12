RIVM geeft stookalert uit vanwege vuurwerk

Vanwege de verwachte slechte luchtkwaliteit door het vuurwerk roept het RIVM mensen op om geen hout te stoken. Bij weinig wind blijft de rook langer hangen.

Rook die vrijkomt bij het stoken van hout is volgens het RIVM op zich al ongezond, omdat er bij de verbranding schadelijke stoffen als benzeen een koolmonoxide vrijkomen. Doordat de lucht al slecht van kwaliteit is door het vuurwerk, kan de houtrook voor een nog ongezondere lucht zorgen.

Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit in de loop van nieuwjaarsdag weer beter wordt.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft dagelijks contact met het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut over de weersverwachting. En als het gaat om de luchtkwaliteit beschikt het RIVM over gegevens van www.luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert.

Proberen en verbeteren

RIVM en KNMI proberen dit stookseizoen uit hoe het stookalert in deze vorm werkt. Dat betekent dat we onze berichtgeving via verschillende kanalen verspreiden. Daarbij kijken we ook naar de meer technische aspecten van het stookalert. Op basis van de opgedane ervaringen en tips die we krijgen, kijken we hoe we het stookalert kunnen verbeteren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de samenhang met andere tools zoals de stookwijzer en het stookalert van de stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche.