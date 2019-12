Roer van Drachtster skûtsje duikt op in Doezum

Het roer van het Drachtster skûtsje, dat onlangs verdween, is dinsdagmiddag in Doezum gepresenteerd aan de inwoners van het dorp. De 'roof' van het roer is de oudejaarsstunt van de Doezumer Oudejaarsploeg.

Jongeren uit Doezum trokken onlangs midden in de nacht naar Drachten, waar het skûtsje op een rotonde staat. Het schip is een blikvanger en wordt door leerlingen van de Friesche Poort de komende vier jaar opgeknapt. Voor voorbijgangers op de rotonde is te zien hoe de restauratie vordert. Over vier jaar moet het schip weer kunnen varen.



Zo gefixt

Het loodzware roer was in een ommezien losgemaakt en meegenomen, zegt voorzitter Bart Oldewarris van DOP. 'We dachten dat het een flinke klus zou worden, maar we hadden het zo gefixt. Het roer was al klaar voor transport toen onze vluchtauto nog niets eens ter plaatse was.'



Stikstofcrisis

Met de 'diefstal' van het roer vraagt DOP aandacht voor de positie van de boeren, die te maken hebben met de stikstofcrisis. Het roer moet om in Nederland zei Oldewarris in zijn toespraak tegen de Doezumers, die massaal naar de feesttent waren gekomen.