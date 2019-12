Kloksmeer in Schildwolde: 'Ik kom er speciaal voor terug'

DING, DONG. DING, DONG. En dat honderden keren achter elkaar, twaalf uur lang. Het is een jarenlange traditie in Schildwolde, die altijd plaatsvindt tijdens de jaarwisseling. Voormalige dorpsbewoners komen er zelfs voor terug: Kloksmeer.

Een van die mensen is Jaap, die ondertussen alweer twintig jaar in Roodeschool woont. 'Vroeger viel ik in slaap op het ritme van de luidende klokken en werd ik wakker toen het weer stil was.'

Gevoel

Hij komt speciaal terug om het gevoel van de traditie opnieuw te beleven. En dat gevoel is 'fantastisch', volgens Jaap. 'Iets heel erg moois.' Het geluid van de klokken klinkt vanaf donderdagavond acht uur tot woensdagochtend acht uur.

'Blijft bijzonder'

Voor Mark Everts, voorzitter van Kloksmeer Schildwolde, is het inmiddels de negende keer dat hij erbij is. 'Het is zo'n ongelofelijk mooi dorpsgevoel en het blijft bijzonder om daar bij te zijn', vertelt hij.

'Voor de mensen hier is het een vast onderdeel van oud en nieuw. Hun oud en nieuw is niet compleet zonder even aan het touw gehangen te hebben', vertelt Everts.

Kloksmeer is een oude traditie waarbij boze geesten worden verjaagd door het lawaai van de klokken.