Uit het archief: de hevige mist tijdens de jaarwisseling van 2007-2008

Ook de oudejaarsavond van 2007 verliep extreem mistig. Auto's reden rond middernacht stapvoets over de weg, mensen liepen hand in hand over straat om hun bestemming te kunnen bereiken. Veel mensen besloten thuis te blijven, omdat het te gevaarlijk was de weg op te gaan.

De politie in de provincie Groningen had tijdens die jaarwisseling een recordaantal meldingen van overlast, ongelukken en andere zaken te verwerken. Dat was mede te wijten aan de dichte mist en een aantal branden in de binnenstad.