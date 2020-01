Brandwondencentrum Groningen behandelt 37 mensen; 'rustige avond' in UMCG

Brandwondencentrum Groningen in het Martini Ziekenhuis in Stad heeft in de oudjaarsnacht 37 mensen met brandwonden behandeld. Dat is meer dan de vorige jaren.

Slachtoffers uit heel Noord- en Oost-Nederland worden er behandeld. Zestien mensen liepen brandwonden op door vuurwerk, veertien door carbidschieten. Zeven mensen werden behandeld voor brandwonden die ze opliepen door overige oorzaken, zoals een brandende kaars, vreugdevuur of oliebollenbakken.

Jonge slachtoffers

Tien patiënten moesten worden opgenomen in het brandwondencentrum. Tien slachtoffers waren jonger dan vijftien jaar.

Kindervuurwerk

Een aantal jonge slachtoffers raakte gewond door kindervuurwerk, dat het hele jaar door in de winkel te koop is, zoals sterretjes of tolletjes.

'Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Als brandwondenarts wil ik benadrukken dat al het vuurwerk waar kruit in zit gevaarlijk kan zijn', zegt Sonja Scholten van Brandwondencentrum Groningen.

Spoedeisende hulp

Daarnaast moesten vier mensen voor vuurwerkletsel behandeld worden op de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis. Ook moest iemand worden opgenomen vanwege een alcoholvergiftiging.

Mist

Het Martini Ziekenhuis stelde bedden beschikbaar voor personeel dat vanwege de mist niet meer naar huis kon.

UMCG: 'Rustige avond'

'Het was gelukkig een rustige avond', zegt woordvoerder Lex Kloosterman van ziekenhuis UMCG in Stad over de jaarwisseling.

Op de spoedeisende hulp van het UMCG kwamen twee mensen binnen met oogletsel door vuurwerk, één persoon liep handletsel op. Ook moest iemand behandeld worden, die een alcoholvergifiting had opgelopen.

'Dat is aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren. Ook in de aanloop naar oud en nieuw was het al rustiger.'

OZG: Niemand behandeld

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda hoefde geen vuurwerkslachtoffers te behandelen.

