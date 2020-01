'Het was een drukke nacht, met veel incidentjes en een aantal grote branden', zegt woordvoerder Johan Bosklopper van de brandweer over de jaarwisseling in onze provincie.

In Veendam gingen een winkelpand en naastgelegen woning in vlammen op, in Wehe-den Hoorn en Muntendam waren grote branden in leegstaande panden. 'Daarnaast zijn er zeven branden bij woningen geweest', vertelt Bosklopper.

In de kiem gesmoord

Die schaart hij onder de noemer 'incidentjes'. 'Kleinere woningbranden, maar ook schuurbrandjes die we na ongeveer een half uur tot een uur in de kiem konden smoren.'

Geen gewonden

Er zijn geen gewonden gevallen bij de branden. Of ze zijn veroorzaakt door vuurwerk of brandstichting, is volgens Bosklopper nog niet te zeggen. 'We zijn vannacht vooral aan het blussen geweest, van de oorzaak hebben we nog geen idee.'

