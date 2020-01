Nog altijd afvalverbrandingen in Hoogezand: 'Niet meer van deze tijd'

'We hebben een stap in de goede richting gezet', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen. Toch, weet hij, behoren de traditionele afvalverbrandingen tijdens oud en nieuw in Hoogezand nog niet tot het verleden.

'De verbrandingen begonnen een paar uur later dan normaal', zegt Hoogendoorn. 'Maar tegelijk rijden er wel auto's speciaal naar de verbrandingen toe, met een kar vol afval.' Dat gebeurde ondanks een verbod. 'Het is niet meer van deze tijd.'

'Soms op tien plekken brand'

'Soms is er op tien plekken tegelijkertijd brand, vooral in de wijk Gorecht. Het is een kwestie van dom afval in de fik steken. En op de één of andere manier is het een soort traditie geworden.'

Problemen met vreugdevuren van schoon hout zegt de burgemeester niet te hebben. 'Daar kunnen mensen gewoon een vergunning voor krijgen, op een plek waar het geen kwaad kan.'

'Maar dit lijkt niet eens op een vreugdevuur. Daar sta je dan met een paar mensen omheen, voor de gezelligheid. Bij deze afvalverbrandingen blijven mensen er niet eens bij staan, er wordt gewoon op allerlei plekken afval in de fik gestoken.'

Brandweer, politie en buitendienst

Om de vuren op tijd te blussen stuurde de gemeente de afgelopen oudejaarsnacht 'treintjes' van brandweer, politie en buitendienst (medewerkers van de gemeente die de vuren opruimen, red.) de weg op. Er werd extra personeel voor ingezet.

'De brandweer heeft met oudejaarsnacht 47 brandjes geblust', zegt Hoogendoorn. 'En om het afval daarna op te ruimen heb je ook de politie nodig, want er heerst toch een dreigende sfeer.'

Traditie

Hoogendoorn zegt het zelf: het is een traditie geworden. Moet je die wel de nek omdraaien, als mensen er schijnbaar plezier aan beleven?

'Sommige tradities moet je in stand houden, maar met andere moet je echt kappen', vindt hij. 'Het is schadelijk. Bovendien: we vinden het altijd lastig om belasting te betalen, maar dit kost gewoon belastinggeld. De bulten worden door onze mensen opgeruimd, en er ontstaat schade aan bomen en bestrating.'

Voor zijn

Over een jaar hoopt Hoogendoorn 'een stuk verder te zijn' dan nu. 'We moeten de brandjes voor zijn, en eerder bij de brandjes aanwezig zijn. Dat moet effectiever georganiseerd worden.'

'Want', besluit de burgemeester, 'ik heb zelf ook wel een stapel afval zien liggen. Je weet dan dat die even later in de hens gaat. En dat kan gewoon niet.'

Relatief rustig

De burgemeester beschrijft de jaarwisseling in Midden-Groningen over het algemeen als relatief rustig. 'Een smetje was de brand in een leegstaande boerderij in Muntendam.' Agenten die bij die brand aanwezig waren werden beschoten met een lawinepijl

