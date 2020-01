Opnieuw spoedreparatie aan noordbaan zuidelijke ringweg

Vanaf woensdag 22.00 uur tot en met donderdag 06.00 uur is de weg dicht tussen Euvelgunne en het Julianaplein, in de richting van Hoogezand naar Drachten. De toerit vanaf de Hereweg richting Drachten blijft wel open.

Er is weer een probleem met een voeg in de ringweg, die een paar dagen geleden nog werd gerepareerd. Over de voeg ligt een plaat, die twee wegdelen met elkaar verbindt.

De schroeven, waarmee deze plaat in het wegdek is vastgezet, laten keer op keer los. In de nacht 27 december werd de laatste spoedreparatie uitgevoerd. En nu moet Herepoort er weer bij. 'We moeten binnenkort, maar eens kijken of er andere maatregelen moeten worden genomen. Dit kan eigenlijk zo niet langer', zegt woordvoerder Bert Kramer van Herepoort.

Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

Lees ook:

- Alle berichtgeving over de zuidelijke ringweg