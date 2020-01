Expeditie Grunnen wenst iedereen een gelukkig 2020!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Traditie in de buurt: de oudjaars-rommel opruimen

- De kerk van Boerakker is gebarricadeerd

- Ook op 1 januari gaat het verbouwen door

- 'Kom we gaan door. Ik heb het koud'

- Een balkonscène in Onderdendam

- De kerstversiering kan weer naar binnen

- De nieuwjaarsduik: Marthijs gaat te water

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!