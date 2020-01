Lopend Vuur: We moeten oud en nieuw anders gaan vieren

In Groningen verliep de jaarwisseling nog betrekkelijk rustig hoewel hulpverleners in Pekela en Muntendam wel belaagd werden met een vuurwerkpijl. In andere delen van het land liep het veel meer uit de hand met de rellen in Duindorp als dieptepunt.

Anders vieren

Korpschef Akerboom van de politie roept op om oud en nieuw anders te gaan vieren. Hij wil hardere straffen voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners en stelt alleen nog verkoop van siervuurwerk voor.

'Hufterigheid'

Ook Kamerleden zijn zat van de in hun ogen 'hufterigheid die tot ontploffing komt in de oudjaarsnacht'. Regeringspartijen VVD en CDA hebben al laten weten niets te zien in een verbod op zwaar vuurwerk.

Hoe kijk jij hiernaar? Zijn we de grens van wat acceptabel is voorbij of overdrijven we?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze Facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Goede voornemens

Op de laatste dag van 2019 vroegen we in ons Lopend Vuur of je ook goede voornemens voor het nieuwe jaar hebt. Tachtig procent van de bijna 4500 stemmers geeft aan geen goede voornemens te hebben.