Be Quick loopt Spaans trainingskamp mis(t): 'Nu trainen in Brabantse kou'

Niet voetballen in een warm land, maar een tweedaags verblijf in Brabant. Hoofdklasser Be Quick 1887 zag vanwege de mist hun vlucht naar Valencia vervallen, waardoor het trainingskamp werd geschrapt.

Het begint inmiddels een traditie te worden voor de voetballers van Be Quick: een trainingskamp in Valencia, waar het prima toeven is met temperaturen van 15 tot 18 graden.

Een paar uurtjes vliegen en dan kan de jas uit en de zonnebril op. Maar zover komt het dit jaar niet. De ploeg traint donderdag bij RKVV Brabantia in Eindhoven.

Naar huis of naar Eindhoven?

'We waren op vliegveld Eindhoven en kregen al berichten dat het mistig was', vertelt leider Robert Emmelkamp. 'De mist trok wat weg en er werd weer geland en opgestegen, dus we hadden nog hoop. Ons vliegtuig was er ook al. Maar het werd steeds later en later en toen kwam het bericht dat de vlucht was geannuleerd.'

Een vervangende vlucht bleek er niet. Alternatieven op korte termijn evenmin. Wat restte was de keuze: gaan we terug naar huis of kiezen voor een alternatief trainingskamp in Eindhoven? Be Quick koos voor de laatste optie.

De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' hebben we nu wel gehad Robert Emmelkamp - leider Be Quick 1887

'Het is verschrikkelijk sneu', aldus Emmelkamp vlak voor de eerste training van het Brabantse trainingskamp. 'Een trainingskamp in het buitenland is een bonus voor de groep. Als je in plaats daarvan in de kou in Eindhoven staat te trainen, dan is dat wel een tegenvaller. Maar het is niet anders. En zo staan de jongens er ook in.'

'We hebben vorig jaar gemerkt dat je in zo'n trainingskamp in vijf dagen enorm naar elkaar toe kunt groeien. Dat heeft ons de tweede seizoenshelft veel geboden. Nu moeten we het helaas van twee dagen Eindhoven hebben. De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' hebben we nu wel gehad.'