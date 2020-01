Vooruitblik: de donorwet, het EK en 100 kilometer per uur

Wat het jaar 2020 ons brengt, is nog ongewis. Radioprogramma Edwin op Noord liet vijf Groningse experts aan het woord over hun verwachtingen voor het komende jaar.

Eurovisie Songfestival in Nederland

Liefhebbers van het Eurovisie Songfestival houden de periode van 12 tot en met 16 mei vrij in hun agenda, want dan wordt het evenement voor het eerst sinds 1976 gehouden in ons land. Liefhebber Chris Scholtens verwacht een show 'met veel Nederlandse invloeden, maar wel in de Eurovisiesfeer'.

'Het is een geweldig spektakel, maar je ziet nu wel hoe belangrijk het is om alles goed voor elkaar te hebben. Dit wil je maar een keer per zoveel jaar organiseren', zegt hij lachend. Nederland organiseert het festival, omdat Duncan Laurence vorig jaar won.

Ze zullen het ongetwijfeld niet erg vinden om een echt geweldige kandidaat een jaartje te laten wachten Chris Scholtens - fan van het Eurovisie Songfestival

Twee keer op rij winnen, zou uniek zijn. Maar of dat gezien het prijskaartje voor het organiseren van het Eurovisie Songfestival wenselijk is? We zullen tevreden zijn met een top 10-plek. Uiteraard sturen we iemand waarvan we hopen dat 'ie gaat winnen. En daar hoop ik ook op natuurlijk. Maar heel erg achter de schermen zullen ze het ongetwijfeld niet erg vinden om een echt geweldige kandidaat een jaartje te laten wachten.'

Wie gaat de Nederlandse eer dan verdedigen als het aan Scholtens ligt? 'Ik vermoed dat we iemand sturen die normaal gesproken in het Nederlands zingt. Gewoon om onze cultuur te benadrukken. Thomas Berge bijvoorbeeld, zo'n soort zanger. Of Jannes ofzo. Dat zou prachtig zijn, maar we winnen er niet mee.'

Of de Groninger fan er zelf ook bij is, is nog onzeker. Tijdens de eerste verkoopronde lukte het hem niet om kaarten te bemachtigen. Later deze maand volgt een tweede poging. Overigens probeerde Scholtens ook nog op een andere manier binnen te komen, hij solliciteerde namelijk als co-host van Cornald Maas, aangezien zijn vaste presentatiepartner Jan Smit de show presenteert. De open sollicitatie was niet succesvol. 'Ik heb een reactie gekregen waarin op vriendelijke manier werd verteld dat ze niet op zoek waren naar iemand.'

Duncan Laurence tijdens het Eurovisie Songfestival. Foto: ANP/Sander Koning



Het sportjaar 2020

Met de Olympische Spelen, het EK Voetbal en de jaarlijkse evenementen zoals de Tour de France en Wimbledon is er op sportgebied genoeg te beleven in 2020. 'Iedereen kijkt naar dit sportjaar uit', zegt André Hateboer, de vader van voetballer Hans Hateboer.

Hij ziet het Champions League-avontuur van Hans met Atalanta Bergamo als persoonlijk hoogtepunt. Stiekem hoopt hij dat zijn zoon ook tijdens het EK van de partij is. 'Hans moet blijven presteren. Als je geluk hebt, ga je mee. Maar ja, Koeman bepaalt het. Je moet fit zijn, fit blijven en in vorm zijn. En als de vorm van de dag er is, heb je kans dat je meegaat. Als Atalanta ook in Europa blijft presteren, speel je jezelf in de kijker.'

Voor hetzelfde geld staat over drie weken in de krant: Hans Hateboer verkast André Hateboer - vader voetballer Hans Hateboer

En wie weet leidt dat weer tot een transfer naar een grotere club, al ziet André dat niet zo snel gebeuren. 'Maar voor hetzelfde geld staat over drie weken in de krant: Hans Hateboer verkast', lacht hij. 'Of ik dat als eerste hoor? Daar ga ik wel vanuit. Toen Hans naar Atalanta ging, ging alles heel snel. Zo gaat het in de voetbalwereld. Daar moet je je niet te druk om maken. Het komt zoals het komt.'

Hans Hateboer wordt op de huid gezeten door zijn directe tegenstander. Foto: EPA/Paolo Magni



Van 130 naar 100

2020 wordt ook het jaar van de lagere maximumsnelheid op de snelwegen. Vanaf medio maart mag je hier 100 in plaats van 130 kilometer per uur. Verkeerspsycholoog Cees Wildervank moet nog even wennen aan het idee.

'Die verlaging wordt ongetwijfeld ingevoerd, maar of mensen zich eraan houden... ik moet het nog zien. Dit is een grote sprong in snelheid naar beneden, dat doen mensen niet uit zichzelf. De plannen zijn om niet te gaan handhaven. Dan komt er niks van terecht.'

'Maar waar ik vooral bang voor ben, is dat een aantal milieubewuste en regelgetrouwe mensen 100 gaat rijden en de rest 130 blijft scheuren. Dat snelheidsverschil is dé factor die tot ongevallen leidt.'

De sleutel ligt volgens Wildervank in het laten zien dat harder dan 100 kilometer per uur rijden gevolgen heeft, bijvoorbeeld door het uitdelen van boetes. 'Je ziet vaak dat er gedreigd wordt met controles, maar er vervolgens niks gebeurd. En dat hebben mensen snel genoeg door.'

De verlaging zelf kan wel op zijn goedkeuring rekenen. 'Als je naar de cijfers kijkt en het lukt wél om iedereen 100 kilometer per uur te laten rijden, dan heb je misschien wel de helft minder doden. De optimale snelheid voor doorstroming is zelfs 90 kilometer per uur, maar dat durft geen politicus aan.'

De nieuwe 100-borden worden aan de lopende band gemaakt. Foto: ANP/Vincent Jannink



De nieuwe donorwet

Nog een paar maanden en dan gaat de nieuwe donorwet in. Om precies te zijn op 1 juli 2020. Iedereen is vanaf dat moment automatisch orgaandonor, tenzij je daar actief bezwaar tegen maakt in het donorregister.

RTV Noord-presentator Karel Oosterhuis is blij met de nieuwe wet. Op zijn vijftiende kwam aan het licht dat hij maar één nier heeft. 'Als die ermee ophoudt, is het fijn dat - er als het nodig is - een donornier is voor mij. Ik heb geen reserve, dus ik hoop dat-ie het goed blijft doen.'

'Ik hoop dat mensen die iets van mij kunnen krijgen als het bruikbaar is later denken: het is toch fijn dat dit kan en laat ik ook maar geen bezwaar hebben. Je kunt je huis, auto, ringen en sieraden ook niet meenemen. Dus wat zou je moeten doen in je kist met je nier, hartklep of whatever? Denk er nog eens over na.'

De informatiefolder over de nieuwe donorwet. Foto: ANP/Laurens van Putten



Modetrends van 2020

Modeontwerper Jan Boelo Drenth verwacht een interessant modejaar, waarin 'we van idealisme naar realisme gaan'. 'Mensen worden zich steeds meer bewuster: wat ik koop heeft effect op het milieu en de wereld. De mode-industrie is vervuilender dan de hele luchtvaart en de scheepsindustrie samen.'

Bij bijvoorbeeld het kleuren van spijkerbroeken worden afvalstoffen rechtstreeks in het water gedumpt. Volgens Drenth zeggen ze in de productielanden als India en Bangladesh dat je de kleur van de mode kunt ontdekken aan de kleur van het water daar.

Polkadots ga je veel zien, net als haakwerk, strepen en prints uit de jaren zestig en zeventig Jan Boelo Drenth - Mode-ontwerper

Ook fast fashion, het slechts een paar keer dragen van een kledingstuk, verdwijnt langzaam voorspelt Drenth. 'Mensen doen langer met hun kleding. Ze kopen vaker één goed ding dat een aanvulling is op de garderobe in plaats van een nieuwe garderobe.'

En over de stoffen van 2020: zijde, satijn, raffia en jute. 'En polkadots ga je veel zien, net als haakwerk, strepen en prints uit de jaren zestig en zeventig. Ook de pofmouw komt terug in allerlei gedaantes en vormen, vaak ik combinatie met de witte blouse.'

Een modeshow eind vorig jaar. Foto: EPA/Zurab Kurtsikidze