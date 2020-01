12 triatlons in 12 maanden: 'Als meren bevroren zijn, moet ik in zee zwemmen'

In alle Nederlandse provincies wil de atleet een triatlon afwerken. En dus sprong hij donderdagochtend al om 06:00 uur het Paterswoldsemeer in om 3,8 kilometer te zwemmen in het ijskoude water.

Vervolgens sprong Poppema op zijn fiets om rondom de stad Groningen 180 kilometer te fietsen. Hoe serieus hij zijn missie neemt, ondervond ook RTV Noord-presentator Derk Bosscher. 'We willen hem heel graag even interviewen, maar hij stopt maar niet', zegt Bosscher lachend. Bij Sint-Annen remt Poppema af en is er toch even een mogelijkheid om elkaar te spreken.

RaceRunners

'Het gaat best, al is het wel een beetje koud', zegt Poppema als Bosscher vraagt hoe het met hem gaat. 'De temperatuur van het water in het Paterswoldsemeer was vanochtend maar 4 à 5 graden, maar ik vond het fantastisch', zegt hij. Gevolgd door boten met coaches en vrienden, begon hij aan zijn missie. 'In het donker was het navigeren op de lampen, want het was ook vrij mistig.'

Daarmee startte hij de eerste van twaalf triatlons vlak bij huis, want Poppema woont in Haren. Naast het feit dat hij intens geniet van triatlons, zamelt hij geld in voor stichting het Gehandicapte Kind. 'Met dat geld worden RaceRunners aangeschaft, een hulpmiddel voor mensen die gehandicapt zijn. Met een RaceRunner kunnen ze hun benen gebruiken en meedoen aan atletiek, maar veel belangrijker: leren ze vrienden maken.'

Doneren

Poppema hoopt minimaal 12.000 euro bijeen te zwemmen, fietsen en lopen om RaceRunners te kunnen laten aanschaffen voor stichting Het Gehandicapte Kind. Ook een steentje bijdragen? Poppema hoopt minimaal 12.000 euro bijeen te zwemmen, fietsen en lopen om RaceRunners te kunnen laten aanschaffen voor stichting Het Gehandicapte Kind. Ook een steentje bijdragen? Doneren kan hier

In zee?

Bezweet naast zijn fiets, blikt Poppema alvast vooruit op de triatlons in de andere provincies. 'Waar ik de volgende ga doen, weet ik nog niet', zegt hij. 'Als het zo koud is dat meren bevroren zijn, moet ik bijvoorbeeld ergens in zee zwemmen', besluit hij lachend.

Vlak daarna springt Poppema weer op zijn fiets om de 180 fietskilometers te voltooien. Daarna zal hij nog 42 kilometer hardlopen. 'Zet 'm op!', roept Bosscher hem bemoedigend toe.