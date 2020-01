Oud-studenten betalen schuld netjes af

Oud-studenten die van 1986 tot 2015 studiefinanciering volgens het oude stelsel kregen, betalen bijna allemaal hun schuld netjes op tijd af. Dat meldt DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, die in Groningen is gevestigd.

Zo'n 85 procent van de oud-studenten komt op tijd over de brug met geld. In 2015 werd een bedrag van 765 miljoen euro terugbetaald. Vorig jaar steeg dat naar ruim 846 miljoen.



Meer geld kwijtgescholden

Er werd ook studieschuld kwijtgescholden. In 2015 ging dat om 14,7 miljoen euro. In 2018 was dat 23,8 miljoen euro. Er wordt alleen schuld kwijtgescholden als iemand echt geen aflossing kan betalen. Die regeling gaat in vijftien jaar nadat er met afbetalen moet zijn begonnen.

Over de afbetaling van de leningen via het huidige leenstelsel is nog geen duidelijkheid. Daarvoor is het volgens DUO nog veel te vroeg.