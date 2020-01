Vorig jaar waren er 955 woninginbraken in de provincie

In 2019 is er in onze provincie in totaal 955 keer ingebroken in een woning. Dat blijkt uit inbraakcijfers van de politie, die RTV Noord heeft geanalyseerd. Daarnaast is 225 keer een poging tot woninginbraak gedaan.

In de binnenstad van Groningen werd het meest ingebroken. Binnenstad-Zuid+Oost (postcode 9711) was het meest aan de beurt. Met 39 inbraken en 10 pogingen zijn inbrekers afgelopen jaar in dit stadsdeel het actiefst geweest. Ook in de Binnenstad-West + de Schildersbuurt (postcode 9718), werd 39 keer ingebroken en waren er iets minder vaak niet-geslaagde pogingen.

In de top 10 van de postcodes in de provincie met de meeste inbraken vorig jaar overheerst de gemeente Groningen. De gemeente staat op de eerste negen plekken. Op plek tien staat postcode 9561 (Ter Apel en omgeving), met 20 inbraken en 5 pogingen tot woninginbraken.

Verantwoording

Met behulp van de Met behulp van de Misdaad in Kaart-tool van de politie houdt RTV Noord sinds juli 2018 elke drie maanden de inbraakcijfers in de provincie bij. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in de inbraakontwikkelingen door de tijd heen, op een gedetailleerd regionaal schaalniveau.

Meest succesvol

In het stationsgebied en de Badstratenbuurt (9726) waren de inbrekers het meest succesvol. Van de 17 pogingen slaagden ze er ook 17 keer in om daadwerkelijk in te breken. Het is de enige postcode in Stad (de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer níet meegeteld) waar geen enkele poging tot inbraak mislukte.

De postcodes per gemeente met de meeste inbraken

Gemeente Postcode Pogingen Inbraken Totaal Appingedam 9901 4 11 15 Delfzijl 9934 4 10 14 Groningen 9711 10 39 49 Het Hogeland 9951 1 11 12 Loppersum 9919 0 2 2 Midden-Groningen 9601 4 17 21 Oldambt 9675 0 13 13 Pekela 9665 5 14 19 Stadskanaal 9581 1 14 15 Veendam 9642 3 10 13 Westerkwartier 9351 4 14 18 Westerwolde 9561 5 20 25

Dag in het jaar

14 augustus was de dag waarop het vaakst is ingebroken. Twaalf keer zijn mensen ongevraagd woningen binnengekomen. Verrassend is het niet dat deze dag in augustus valt. De zomer is een inbraakgevoelige periode.

Eerder gaf een woordvoerder van de politie al aan dat de zomermaanden bekend staan als een periode met veel insluipingen. Daarmee bedoelt de woordvoerder dat er dan wordt ingebroken zonder het inslaan van een raam of het openbreken van een deur. 'Mensen zetten in de zomer de ramen en deuren tegen elkaar open, waardoor het eenvoudig is om ongezien even naar binnen te wandelen en een jas met portemonnee van een kapstok te trekken.'

Daling inbraken in 4e kwartaal

Ook de donkere dagen van het jaar zijn geliefd bij inbrekers. Dat blijkt ook uit de cijfers van vorig jaar. Want in het vierde kwartaal werd het vaakst ingebroken: 276 keer, plus 67 pogingen. Dat is overigens wel minder dan in het vierde kwartaal van 2018.

De lenteperiode (april tot en met juni) was relatief het rustigste. Toen werd er 'slechts' 198 keer ingebroken en werden er 42 pogingen ondernomen.

In deze kaart kun je zien in welke gebieden er is ingebroken en hoe vaak. Klik op de bolletjes bij jou in de omgeving om te zien waar er hoeveel is ingebroken. Bij de bovenste kaart kun je ook inzoomen.