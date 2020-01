Zoekactie naar vermiste Ronald uit Hoogezand stopgezet, nog geen enkel spoor (update)

In Hoogezand werden het Gorechtpark, een klein bos aan de Vosholen en het Winschoterdiep uitgekamd.

Politiewoordvoerder Paul Heidanus zegt dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat Mekkring op deze locaties is geweest. 'We weten gewoon niet waar hij naartoe is gegaan. We hebben totaal geen concrete aanwijzingen, maar we trekken alles uit de kast om hem te vinden.'

De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Zoekactie morgen hervat

Om iets na 17.00 uur donderdagmiddag besloot de politie te stoppen met de zoekactie, zonder resultaat. 'Het wordt donker. Waarschijnlijk gaan we morgen verder', zegt Heidanus.



'Gisteren hebben we ook met zijn familie en vrienden gezocht. We zeggen steeds: doe het in afstemming met ons, dan gaan we gestructureerd zoeken. Als we wat vinden, weet je ook dat er de juiste dingen gebeuren.'



Een foto van Ronald Mekkring uit het privé-archief van zijn familie.



Zes honden werden in twee bossen ingezet. Vanuit een bootje werd het water geïnspecteerd. Morgen zet de politie mogelijk ook nog een sonarboot in.

Weggelopen

De vermiste man was in de nieuwjaarsnacht vuurwerk aan het afsteken bij zijn huis in Hoogezand. Ineens liep hij weg. Daarna is niets meer van hem vernomen.

Mekkring droeg een zwart T-shirt, donkere spijkerbroek en grijze sneakers. Hij is ongeveer 1,75 m. lang, heeft donkerblond kort haar en een volle donkerblonde baard.

Lees ook:

- Zoekactie naar de vermiste Ronald in Hoogezand