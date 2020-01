Veertig mensen staan op verlaten zandplaat stil bij de containerramp

Deze mensen doen mee aan de Rif Clean Up Expeditie die was georganiseerd door het Zeehondencentrum in Pieterburen.

'Het is een jaar geleden dat er allerlei troep ons Werelderfgoed binnenspoelde,' zegt Sander van Dijk van het Zeehondencentrum, 'en daar willen we bij stil staan.'

'Dit zijn mensen die vorig jaar ook hebben meegeholpen met opruimen', vervolgt hij. 'Het leek ons mooi om op een positieve manier stil te staan bij deze dag en hen uit te nodigen om te kijken hoe het hier een jaar later is.'

Kleine oogst

Bovendien is het de bedoeling van het Zeehondencentrum om troep te verzamelen op de zandplaat. Maar van die troep is donderdag weinig te zien. De meegebrachte vuilniszakken worden maar matig gevuld: ballonnen, een plastic bakje, wat kunststof draad. De oogst valt in die zin tegen.

Verborgen troep

Fred Drenth Muntendam is één van de deelnemers aan de expeditie. Hij denkt dat er veel troep verborgen is: 'Het kan zijn dat het 20, 30 centimeter onder het zand gestoven is. Dan vind je het misschien terug over een half jaar, of over een jaar, of vijf jaar.'

Annelies de Heer uit Niebert ziet een groot verschil: 'Een jaar geleden zag het er hier heel anders uit, toen lag het bezaaid, je wist niet waar je moest beginnen.'

Granulaat

Sander van Dijk van het Zeehondencentrum ziet vandaag ook weinig troep, maar volgens hem wil dat niet zeggen dat er geen probleem (meer) is: 'Er zijn enorme hoeveelheden van de plastic korrels, van dat granulaat in zee terecht gekomen. Het kan zijn dan we vandaag geen grote stukken afval vinden, maar dat granulaat betekent nog jaren van ellende voor dit gebied.

800.000 kilo

Volgens Stichting De Noordzee ligt er een jaar na dato nog steeds 800.000 kilo afval in zee.

De stichting heeft een kunstwerk gemaakt van aangespoeld afval op de stranden van de Waddeneilanden en de kust van Friesland en Groningen. Ze wil met het kunstwerk oproepen om goed te blijven opruimen.

