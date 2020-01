Daling aantal autobranden in Groningen

Het aantal autobranden in onze provincie is vorig jaar gedaald met bijna 15 procent. Dat meldt de landelijke ongevallensite Alarmeringen.nl. Vlogen er in 2018 169 voertuigen in brand, vorig jaar daalde dat naar 144.

De daling in Groningen is opmerkelijk, want landelijk steeg het aantal autobranden met 6,2 procent naar een totaal van ruim 5155. In Gelderland was de stijging met 20 procent het grootst. Ook in Zuid-Holland (+15,8) en Noord-Brabant (+15,7) waren er veel meer autobranden.

Het gaat om autobranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk van de hulpverleningsdiensten een alarmering is verzonden. In de cijfers wordt geen rekening gehouden met branden door ongevallen, autobranden op snelwegen, en loze meldingen.