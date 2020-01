Gemeente Pekela tevreden over de jaarwisseling

De gemeente Pekela is tevreden over de afgelopen jaarwisseling. Er waren aanzienlijk minder vreugdevuren in de wijken door het uitgeven van vuurtonnen.

'Wij zien dat de vuurtonnen een succes waren. Het was rustiger op straat, er is minder schade aan de openbare wegen en toch was er sfeer en gezelligheid', aldus burgemeester Jaap Kuin van Pekela.

De cijfers vanuit de verschillende hulpdiensten komen langzaam binnen. Ook de gemeente is nog bezig met het opnemen van de eventuele schade, maar het algemene beeld is dat het veel rustiger was dan andere jaren. Vorig jaar waren politie, brandweer en gemeente tot ver in de nacht aan het rijden. Dit jaar was het ook voor deze mensen een leuke dienst en was er ruimte voor een kop koffie en een oliebol.

'Goed gevoel'

Naast de gezelligheid van de vuurtonnen werd er oudejaarsdag op zeventien plekken in de gemeente legaal met carbid geschoten, was er één vreugdevuur in Boven Pekela en een nieuwjaarsduik in Nieuwe Pekela.

'Ik kijk met een goed gevoel terug op de jaarwisseling. We zien echt een positief verschil met de vorige jaarwisselingen', aldus burgemeester Kuin.

