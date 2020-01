Aanpak zuidelijke ring: 'Wat staat ons in 2020 zoal te wachten?'

'Afgelopen jaar concentreerde het werk zich echt op een paar plekken', vertelt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. 'Denk aan het inschuiven van de Helperzoomtunnel en het intrillen van de damwanden. Maar voor 2020 is de planning veel meer verspreid over de gehele zuidelijke ringweg.'

Neem bijvoorbeeld de aanpak van de westelijke ring en het Vrijheidsplein. 'Eén van de eerste klussen is het plaatsen van een damwand in de vijver van het Gasuniegebouw, zodat we een nieuwe ontsluitingsweg richting Drachten kunnen aanleggen.'

Ga er maar vanuit dat we daar tot 2024 mee aan het bouwen zijn Bert Kramer - Aanpak Ring Zuid

'Tot 2024 aan het bouwen'

De werkzaamheden moeten zorgen voor een betere aansluiting op het Julianaplein en de westelijke ringweg, en uiteindelijk een snellere doorstroming van het verkeer op het Vrijheidsplein.

'Het is een lastig stuk', benadrukt Kramer. 'Ga er maar vanuit dat we daar tot 2024 mee aan het bouwen zijn.'

Even verderop, ter hoogte van het Sterrebos aan de Hereweg, wordt de komende weken een pompproef uitgevoerd. De aannemer wil zien wat de invloed is van het slaan van damwanden op de ondergrondse waterstromen.

Bomen Sterrebos

'Je moet het zo zien', schetst Kramer. 'De Hondsrug, die loopt helemaal onder het Sterrebos tot aan de Grote Markt. En die Hondsrug zorgt er voor dat het grondwater naar het Noorden toe wegstroomt.'

'Wat is nou het probleem' vervolgt Kramer. 'In dit gebied komt de bouwkuip, dat is het gat in de grond waar we de nieuwe ringweg gaan bouwen. De damwanden die geslagen worden zijn heel lang, en gaan heel diep de grond in. Zo diep dat wij verwachten dat er geen grondwater meer onderdoor stroomt.'

Worst case scenario kan het grondwater straks geen kant meer op, en dan komt het tegen de damwand omhoog. 'Dat zou betekenen dat het grondwaterpeil stijgt en dat het Sterrebos zou kunnen vernatten. En als het Sterrebos vernat, krijgen de wortels van de bomen geen zuurstof meer, en gaan ze dood.'

Kramer verwacht eind januari meer duidelijkheid. 'Dus blijft het waterpeil stabiel als we daar aan de slag gaan? Dat is ook wat de opdrachtgever graag wil weten.'

Tunnel onder A28

Naast de werkzaamheden bij het Sterrebos worden komend jaar ook de op- en afritten bij industrieterrein Eemspoort aangelegd. En de Helperzoomtunnel wordt opgeleverd. Begin april is dat. 'Dan moet alles zover klaar zijn dat al het verkeer er doorheen kan. Behalve dan het vrachtverkeer, want dat mag niet door de tunnelbak heen.'

Want we willen voorkomen dat de vleermuizen straks niet meer door de tunnel durven te vliegen Bert Kramer - Aanpak Ring Zuid

Wat dit jaar ook hervat wordt zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de tunnel onder de A28, ter hoogte van de Brailleweg. Een onderdoorgang die veel wordt gebruikt door fietsers en automobilisten, maar ook door vleermuizen.

'Daarom wordt het viaduct in fases gebouwd', legt Kramer uit. 'Want we willen voorkomen dat de vleermuizen straks niet meer door de tunnel durven te vliegen.'



En dan kan er ook alleen nog maar gebouwd worden in de winterperiode als de vleermuizen niet of nauwelijks vliegen. 'Daar moeten we ook nog rekening mee houden. Dus er kan alleen gebouwd worden in de periode van 15 oktober tot ongeveer 15 maart.'

Niet 'low budget'

De vertraging bij de aanleg van de zuidelijke ringweg is inmiddels opgelopen tot drie jaar. En vertraging kost geld. 'De discussie over de financiën is gaande', weet Kramer. 'Dat zal ook nog wel een tijdje duren.'

'Maar als we ons ook nog druk moeten maken over de financiën, dan wordt het wel heel lastig. We gaan de aanpak van de westelijke ring niet ineens 'low budget' aanpakken om de kosten te drukken. Nee, dat is totaal niet aan de orde', besluit Kramer.

Lees ook:

- Helperzoomtunnel gaat op 3 april open

- Alles over de zuidelijke ringweg: de files, werkzaamheden en veranderingen