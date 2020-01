Dit is de eerste (Groningse) tweeling van 2020

De jongens heten Nart en Jon en maken het goed, net als hun kersverse ouders.

'Ik ben er heel erg blij mee', zegt moeder Adisa Rasiti.

Verpleegkundige Els Spriensma was nauw betrokken bij de geboorte. 'Dat dit gebeurt tijdens mijn eerste dienst in het nieuwe jaar is wel erg bijzonder. Het is fantastisch.'



Mutsjes tegen verwarring

De baby's kregen direct na de geboorte mutjes op om verwarring te voorkomen. 'Op de ene muts stond 'Baby 1' en op de ander 'Baby 2', vertelt Spriensma.

Verbaasd

Voor Rasiti was het een grote verrassing dat ze een tweeling heeft gekregen. 'Ik was enorm verbaasd. Het is tot nu toe nog nooit in de familie voorgekomen', besluit ze.

Nart en Jon zijn overigens niet de eerste Groningse baby's die in 2020 zijn geboren. Ze zijn wel de eerste tweeling.

