Marenland pakt schimmelwoningen aan, geen vergoeding voor stookkosten

Huurders van schimmelwoningen in de wijk Opwierde in Appingedam krijgen geen vergoeding voor de stookkosten van hun woning. Dat laat Woongroep Marenland weten in een brief aan de bewoners.

De huurders in de Gerrit Raapstraat en Pieter Veningastraat eisten halverwege vorige maand een vergoeding, omdat hun huizen slecht geïsoleerd zijn. Daardoor hebben zij veel last van schimmel en kou.

Ventilatiesysteem

Bij de negentig huizen worden binnen drie maanden verschillende maatregelen getroffen, schrijft directeur Gerke Brouwer in een brief aan de bewoners. Zo wordt de schimmel door een extern bedrijf verwijderd. Ook krijgen de huizen een mechanisch ventilatiesysteem en dubbel glas op de eerste verdieping.

Daarnaast worden eventuele gaten in de gevelkozijnen gedicht en krijgen sommige huizen een nieuwe cv-ketel. 'We compenseren de stookkosten niet, omdat we hiermee de klachten niet verhelpen. Daarom nemen we maatregelen tegen de vocht- en tochtproblemen', schrijft Brouwer in de brief.

Geen isolatie

Marcel Dijkema, één van de bewoners aan de Pieter Veningastraat, laat weten niet tevreden te zijn met het besluit van Woongroep Marenland: 'We krijgen geen isolatie, terwijl het ons daar om te doen was. Het gaat niet om het geld, maar om het isoleren van de vloer, het dak en de muren. Sommigen betalen wel 250 euro per maand aan gas en licht.'

Dat toekomstplan hangt ook samen met het al dan niet versterken van de huizen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) weet nog niet of dat nodig is. Daarom is de afgelopen jaren niets meer aan de huizen gebeurd. Brouwer heeft hier eerder al excuses voor aangeboden.

Toekomstplan

De woningcorporatie gaat samen met de huurders een verbeterplan opstellen voor de huizen. Daarmee moet duidelijk worden wat er in de toekomst met de woningen gaat gebeuren.

