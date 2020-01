Halil Ben Moussa na kort Roemeens avontuur terug naar Emmen

De 27-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Roemeense club ACS Sepsi Sfântu Gheorghe laten ontbinden.

Ben Moussa kwam in de eerste seizoenshelft slechts één keer in actie in de hoogste Roemeense competitie en keert daarom terug naar De Oude Meerdijk. Hij verbindt zich voor de rest van het seizoen aan de huidige nummer 14 van de Eredivisie.

'Mijn Roemeense avontuur was een bijzondere ervaring, maar ik had op meer speeltijd gehoopt', zegt Ben Moussa. 'Ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar ik ben ook blij om weer terug op De Oude Meerdijk te zijn in een vertrouwde omgeving.'



FC Groningen

De Utrechter speelde tussen 2012 en 2015 drie seizoenen voor FC Groningen. Daarin kwam hij twee keer uit in de hoofdmacht.

Daarna verkaste hij via Volendam naar Emmen. In zijn eerste seizoen had Ben Moussa als basisspeler een aandeel in de historische promotie van FC Emmen naar de eredivisie.

Vorig seizoen kwam hij tot achttien wedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij één doelpunt maakte.