Nel zit al veertig jaar op de bus: 'En ik ga nog wel even door'

Volgens Qbuzz is het uniek in Noord-Nederland: een vrouwelijke buschauffeur die veertig jaar op de bus zit. Nel Westerdijk uit Tjamsweer is 62 jaar vierde haar speciale jubileum donderdag gewoon op de bus.

'Dit is een enorme verrassing', zegt Westerdijk op het moment dat ze de deur opendoet en haar familie en collega's klaarstaan met slingers en toeters.

Het was voor Westerdijk helemaal geen uitgemaakte zaak dat ze veertig jaar geleden buschauffeur zou worden. 'Ik was verkoopster in een winkel en heb toen mijn groot rijbewijs gehaald. Even later las ik in de krant dat ze chauffeurs voor de stadsbus zochten en dat wilde ik wel proberen. Zo ben ik begonnen bij de GVB, het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen.'



Nel Westerdijk op de plek waar ze al veertig jaar zit (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



'Ik doe het nog met groot plezier'

'In de stad was het toen ontzettend druk met bussen. Je wordt ingewerkt door een leermeester en zo heb ik het dus ook geleerd.' Maar na veertig jaar heeft Westerdijk geen enkele moeite om de bussen te besturen. 'Je hebt er na verloop van tijd wel feeling voor.'

De moeilijkste tijd was voor Westerdijk de periode dat ze overging van de GVB naar de geprivatiseerde maatschappijen. 'Dat betekende meer druk. Maar toch doe ik het nog steeds met groot plezier. Dat moet ook wel.'

Westerdijk is ook no lang niet van plan om te stoppen. 'Ik ben pas 62, dat is geen pensioenleeftijd. Ik ga nog wel even door.'