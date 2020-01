Burgemeester in nieuwjaarsspeech: 'Leg Lelylijn snel aan'

Een optreden tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Forum (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

'Het gaat me aan het hart', zegt burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen in een drukbezocht Forum Groningen, 'dat heel veel mensen tegenwoordig denken dat ze er alleen voor staan. Dat zie je bij boeren, bij aannemers, en bij andere mensen die zich zorgen maken over de toekomst.'

In zijn eerste nieuwjaarstoespraak greep de burgemeester van de grootste gemeente van Noord-Nederland meerdere keren terug op de tegenstellingen in de maatschappij.

Wij-zij-tegenstelling

'Je krijgt heel snel een soort wij-zij-situatie', zegt Schuiling. 'Naar verloop van tijd ontaardt dat in de gedachte: 'Je zoekt het maar uit, ik ga lekker mijn eigen gang'.'

Het is niet de eerste keer dat Schuiling oproept voor begrip van de actiegroepen die in 2019 in allerlei demonstraties van zich laten horen.

Boeren en leraren zijn neven en nichten

'De boeren, aannemers, verpleegkundigen en leraren zijn onze neven en nichten, ze zijn onze familie', is een overpeinzing die Schuiling geregeld laat terugkeren. 'Mijn rol als burgemeester is er om de verbinding te leggen. We moeten het met elkaar gaan doen.'

Zekerheid

Concreet noemt Schuiling donderdagavond dat mensen die in boerenbedrijven werken zekerheid moeten krijgen dat, als er nieuwe regels komen, zij daar ook 'jaren' op kunnen vertrouwen.

'Ik hoor van mensen dat ze hun werk wel leuk vinden, maar dat ze de regels die er bij komen belemmerend vinden in het werk dat ze doen.'

Tegenstellingen

Schuiling baalt ervan dat mensen, in zijn ogen, steeds meer in tegenstellingen denken. 'Waardoor ze het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Maar we hebben elkaar de komende jaren enorm nodig.'

In een poging inwoners van Groningen te inspireren noemde hij prestaties van een aantal Groningers in 2019. Zo noemde hij de oud-wethouder van de gemeente Groningen Jannie Visscher, die voorzitter is geworden van de SP.



De rij buiten het Forum tijdens de nieuwjaarsreceptie (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Ede Staal in de Top 200

Ook Julian Bushoff, PvdA-fractievoorzitter in de Groningse gemeenteraad, kwam voor in de speech. Het 22-jarige raadslid maakte eind december bekend dat hij mee gaat schrijven aan het verkiezingsprogramma van de PvdA.

En zelfs Ede Staal - hij overleed ongeveer elf jaar voor Bushoff geboren werd - passeerde de revue. De zanger stond in 2019 voor het eerst in de Top 2000. Schuiling noemde die lijst overigens de Top 200: hij rekende een nulletje te weinig. Het kon rekenen op hoongelach uit de zaal.

Dagobert Duck en de Lelylijn

De burgemeester deed, net als wethouder Paul de Rook al vaker deed, ook maar weer eens een oproep aan het kabinet. De wens: meer geld.

'Dagobert Duck veranderde zijn naam in Wopke Hoekstra (minister van Financiën, red), liet het geld in Den Haag tegen de dijken klotsen maar liet zijn kleine neefjes (de gemeenten, red.) zonder reddingsvestjes aan dobberen.'

Ook de Lelylijn kwam voorbij: 'Laten we nu eens vlot besluiten tot de aanleg daarvan. Of blijven we hangen in het enge provincialisme dat Den Haag zo dikwijls parten speelt?'

Bestuurlijk

In zijn eerste nieuwjaartoespraak kwam Schuiling nog niet helemaal los van de voor hem veilige bestuurlijke taal. Maar de Groningse gemeenteraad koos voor een verbinder, en aangezien de woorden verbinding, verbindingen en verbinden gezamenlijk dertien keer voorbijkwamen in zijn speech lijkt die zoektocht met succes afgelegd.

Nu is het alleen nog afwachten of Schuiling de inwoners van zijn gemeente ook echt dichter bij elkaar gaat brengen. Want al bestaat de nieuwjaarstoespraak uit 2.632 woorden, uiteindelijk zijn het de daden die tellen.

De nieuwe burgemeester, hij heeft zijn eerste drie maanden er inmiddels op zitten, heeft er in ieder geval vertrouwen in dat zijn boodschap van donderdagavond invloed heeft. 'Absoluut, want anders zou ik geen knip voor de neus waard zijn.'