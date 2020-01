Dit weekend in Groningen: Een avondje Donar en zie ze vliegen rond het Lauwersmeer

Avondje Donar

De basketballers van Donar spelen zaterdagavond om 19:30 uur thuis in MartiniPlaza in Stad tegen BAL Weert. Het is de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar voor de formatie van coach Erik Braal.

Midwinterhoornwandeling

Zaterdagavond om 19:00 uur staat in Veele de dertiende Midwinterhoornwandeling op het programma. Tijdens de wandeling van zo'n vijf kilometer worden de deelnemers vermaakt met de klanken van de Giezelbaargbloazers, die de midwinterhoorn laten schallen.



Verder worden er verhalen verteld en is route verlicht met vuurkorven en waxinelichtjes. De start is bij de boerderij aan de Veelerweg 19, in Veele. Deelname is gratis.

Tussen de boeken

Boekwerkplaats in Stedum organiseert dit (en volgend) weekend open dagen, zaterdag en zondag tussen 13:00 en 17:00. Je kunt onder meer een verzameling 'vlaggenboeken' bekijken, een soort kunstwerken in boekvorm. En heb je een beschadigd boek thuis liggen, dat je graag gemaakt wilt hebben? Er is een boekendokter aanwezig, die mogelijk raad weet.

Een van de vlaggenboeken (Foto: Boekwerkplaats Stedum)



Zie ze vliegen

Benieuwd naar de roofvogels die leven in het Lauwersmeergebied? Zondagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur is een excursie door het gebied, op zoek naar overwinterende, rondtrekkende en doortrekkende roofvogels. Je moet je wel vooraf aanmelden via de site, meedoen kost 7,50 euro.

De excursie start bij Activiteitencentrum Lauwersnest.

Vogelspreekuur

Later op zondag (tussen 13:30 en 14:30 uur) houdt de boswachter spreekuur. Het is ook bij het activiteitencentrum en daar kan je gratis terecht. Hij beantwoordt al je vragen over de vogels in het gebied, maar ook voor andere natuurvragen ben je aan het juiste adres.

Veel plezier dit weekend!