Rondje Groningen: Rouwen om konijn Christa

1) Nieuwjaarsrelletjes

In 1960 waren ze er ook al, merkt Hans op.



2) Konijn geveld door knallen

Dat dieren over het algemeen niet van vuurwerk houden, is bekend. Maar dit is wel een bijzonder triest begin van het nieuwe jaar in Noordhorn. Konijn Christa is niet meer.



3) Schuilhuisje

Grote kans dat dit schuilhuisje in Stad met oud en nieuw volop benut werd. Door een egel, kat of misschien wel een ander dier?



4) Knuffel weg

Wie heeft de knuffel van Wendy gezien?

5) Psstt... Bootje hebben?

Altijd al een eigen boot willen bezitten? Dit is je kans.

6) Grootste karaokescherm van Stad

Waar het Forum Groningen wel niet allemaal voor gebruikt kan worden. Hier hadden de initiatiefnemers van tevoren alleen maar van kunnen dromen.

7) Schuiling uit de hoogte

Bouwe zocht het hogerop om de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Schuiling te fotograferen:



Deze meneer vermaakte zich er ook prima:



En Oscar Wilde zei het al: 'Imitation is the sincerest form of flattery'. Wat Aans gecovered!



8) Goed gecaste sjaal

Een andere burgemeester, die op Schier, had een goed gecaste sjaal om, viel NOS-journalist Martijn Bink op...







9) Keuzestress

Wat is leuker: de zomer of de winter?

10) FC weer aan de bak

De vakantie is voorbij. En dat betekent: weer het veld op!



Hopelijk wel voor wat spectaculairder voetbal dan vorig jaar...



