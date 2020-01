Aanstaande maandag sluit een aantal afdelingen van ziekenhuis Refaja in Stadskanaal. En dat zorgt voor weemoed bij verpleegkundigen. 'De impact is heel groot', zegt Ankie Steenhuis.

Steenhuis werkt al 36 jaar in het ziekenhuis. 'De zorg die wij hier verlenen, houdt op', zegt ze. 'We hebben heel veel lief en leed gedeeld. Niet alleen in de patiëntenzorg, maar ook onderling.'

De spoedafdeling sluit, net als enkele verpleegafdelingen.

Eigen weg

'Je loopt hier toch een beetje met een brok in de maag rond', vertelt Manon Hester. 'Het zijn de laatste dagen dat je hier met elkaar bent. Iedereen gaat straks zijn eigen weg.'

Hester gaat naar de afdeling cardiologie in het ziekenhuis in Emmen. 'En vanaf april wordt het allemaal nog weer opnieuw bekeken. Ik hoop dat ik daar kan blijven, maar dat is de vraag.'

'Geen keus'

Het verplegend personeel heeft in de gangen van het Refaja overal foto's opgehangen, om stil te staan bij het naderende afscheid. 'Foto's van jarenlang lief en leed delen', zegt Richardina Niewold.

'We zijn er absoluut niet blij mee, maar we hebben geen keus', zegt ze over de sluiting, die ziekenhuiseigenaar Treant in oktober vorig jaar bekendmaakte. 'Maar je moet ook positief zijn: als er een deur sluit, gaat ergens anders wel weer een deur open.'

Lees ook:

- Op de foto voor het Refaja: 'We blijven nog zeker tien jaar bestaan'

- Vakbonden en Treant roken vredespijp: gedwongen ontslagen van tafel

- Treant schrapt 500 banen; nachtelijke spoedafdeling Refaja nu al dicht