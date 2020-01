Boerenactiegroepen krijgen dreigbrief: 'Elke boerderij wordt een doelwit' (update)

In de brief wordt gesteld dat de boeren met hun trekkers hun heil zoeken in puur terroristische acties. Volgens de schrijvers doet de overheid niets en is de grens nu bereikt.

Arrogantie, onwil en terreur

'Wij gaan jullie arrogantie, ontkenning, onwil en terreur niet met lede ogen aanzien. Als jullie niet inbinden, wordt elke boerderij in Nederland in 2020 een potentieel doelwit voor sabotage en zelfs brandstichting. Dan mobiliseren wij onze netwerken', zo staat te lezen in de brief.

Dit is de brief die Agractie en Belangen Agrarysk Fryslân hebben ontvangen.



Het schrijfsel is ondertekend met vier afkortingen: MTV, ER, EM en DBF.

Waakzaam

De boerenactiegroepen roepen boeren op waakzaam te zijn. Stichting Belangen Agrarysk Fryslân zegt aangifte te hebben gedaan.

Ook LTO bedreigd

In navolging van de actiegroepen laat ook LTO Nederland weten eind vorig jaar een anonieme dreigbrief te hebben ontvangen. Volgens de land- en tuinbouworganisatie worden in de brief dreigementen geuit aan het adres van de organisatie en aan boeren en tuinders in het algemeen.

LTO zegt vaker brieven 'met alarmerende inhoud' te krijgen, maar daar normaal geen ruchtbaarheid aan te geven.

Dit bericht is aangevuld met de bedreiging aan het adres van LTO.

