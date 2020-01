Dit Wordt De Week: Prangende vragen over de hyperloop beantwoord

Maar er zit meer nieuws in de pijpleiding. Wat? Je leest het in deze nieuwe rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Refaja sluit spoedafdeling

De week begint direct met een moment van afscheid. Maandag sluit het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal namelijk de spoedafdeling. Ook een aantal verpleegafdelingen gaan voorgoed op slot. Dat is nodig om van het Refaja een weekziekenhuis te maken, met alleen nog plek voor dagbehandeling.

'Wie een ingreep moet ondergaan waarbij het vooraf duidelijk is dat je langer dan vijf dagen in het ziekenhuis moet liggen, wordt voortaan elders opgenomen', laat een woordvoerder van Treant Zorggroep weten.

Dankzij het personeel gaat de sluiting van afdelingen niet ongemerkt voorbij. Ze hebben in de gangen van het Refaja overal foto's opgehangen om stil te staan bij het afscheid. Klokslag 17.00 uur is het officiële uitzwaaimoment.

Kou uit de lucht over de hyperloop?

Benieuwd hoe de hyperloop testbaan bij Meerstad er precies uit komt te zien? Woensdagavond komen we er meer over te weten. Om 19.30 uur organiseren de gemeente Groningen, de provincie en ontwikkelaar Hardt uit Delft namelijk een informatiebijeenkomst in 't Hof van Scharmer.

Dat bijpraten is niet onverstandig, want de komst van de futuristische testbaan maakte de tongen goed los. Zo maken omwonenden zich zorgen over hun toekomstige uitzicht. Bovendien zouden ze niet, of rijkelijk laat, over de plannen geïnformeerd zijn.

Groningen kreeg van hyperloop-ontwikkelaar Hardt de voorkeur boven Zeeland. De bouw begint komend najaar en de baan moet in 2022 klaar zijn.

Wat heeft Storyworld te bieden?

Woensdag komen we ook meer te weten over de invulling van Storyworld. Het Nederlands museum voor strips, animatie en games bevindt zich op de zesde verdieping van het Forum. Het moet één van de grote publiekstrekkers van het markante gebouw worden, naast de bioscoop, de bieb en expositiezalen.

Storyworld is de opvolger van het Stripmuseum, dat jarenlang was gevestigd aan de Westerhaven. 'Maar dit museum wordt wel totaal anders. Een echte interactieve beleving', licht een woordvoerder van het Forum een tipje van de sluier op. 'Bezoekers zien het hele verhaal achter strips, animaties en games. Van potloodstreep tot eindresultaat.' Het museum bevat ook een expositieruimte, met wisselende tentoonstellingen.

Voor de opening van zaterdag pakt het museum overigens uit met vier grootheden uit de stripwereld: Aladdin, Aloy, Spiderman en Lucky Luke verrichten om 10.00 uur de openingshandeling.

Lucky Luke komt naar Groningen (Foto: Forum Groningen)



Avondbezoek van straaljagers

Tot slot: schrik niet als er komende week plotseling een aantal straaljagers laag over je huis vliegen. De F-16 en F-35 vliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden voeren vanaf maandag testvluchten uit. Dat gebeurt in de avonduren. Tot en met donderdag kun je ze tot uiterlijk 23.00 uur horen vliegen. Op vrijdag wordt alleen overdag gevlogen.

