Veiling Geuko bijna ten einde: 'Het loopt nog niet zo vlot'

Via deze kunstveiling, waar 88 kunstwerken van even zovele kunstenaars worden geveild, hopen de de ouders van Geuko nog weer meer geld binnen te halen. Geld, dat nodig is voor vervolgonderzoek, en dat ten goede zal komen aan de Stichting Adventure Geuko.

Amerika

Het verhaal van Geuko mag ondertussen als bekend worden verondersteld: voor de behandeling van het ventje uit Winschoten dat kampt met een zeldzame zenuwaandoening is veel geld nodig. Onlangs ging hij naar Amerika, dankzij onder meer een inzamelingsactie van de Evangelische Omroep.

Hoe het sindsdien met Geuko gaat? 'Hij is in ieder geval sterker geworden. Beetje bij beetje gaat het vooruit', zegt vader Van Lang. 'Er is in Amerika een plan gemaakt, en van daaruit gaan we verder. We zijn al bezig terug te gaan naar Amerika, voor testen van een zenuwtransplantatie. Daarmee zouden ze zijn ellebogen, schouders en ademhalingsspier nog verder kunnen verbeteren.'

49.000 euro

Voor die tweede trip naar Amerika is dus nog veel geld nodig. 'In totaal 49.000 euro, en daar zit dan alles bij in.'

Om aan dat bedrag te komen is de kunstveiling opgezet. Aanstaande maandag om 20:00 uur loopt die af. Hoe het gaat? Gert-Jan van Lang: 'Nog niet zo heel vlotjes. Sommige stukken gaan goed, zoals de Helmantel, maar dat is dan ook een bekende kunstenaar.'

'Er mag nog wel wat bij'

Maar het bieden op werken van de iets minder bekende kunstenaars blijft dus wat achter. 'De prijzen van die werken staan tegen de 1000 euro, en als er dan nog maar 40, 50 euro op geboden is, dan zou daar wel wat bij mogen...', zegt Van Lang.

Tot en met maandag kan er dus nog geboden worden. Hoe? Van Lang: 'Mensen kunnen zich aanmelden op onlineveilingmeester.nl, en vervolgens kunnen ze meteen bieden.'

