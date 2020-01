Vallende sterren zien? Zet morgenochtend je wekker

De vallende sterren van de Boötiden zijn ieder jaar aan het begin van januari te zien. Ze geven een blauwachtig licht en trekken een lang spoor door de lucht.

Alleen op 4 januari

De piek is dit keer erg scherp: de sterren vallen alleen op 4 januari. Op dagen rondom deze datum is het aantal verwaarloosbaar klein.

Of ze ook daadwerkelijk goed te zien zijn is, echter nog ongewis. Dat hangt namelijk van het weer af. Volgens de laatste weersverwachting kan het bewolkt zijn, maar is er ook sprake van opklaringen.

Hoogtepunt

Het beste moment om de vallende sterren te zien, is zaterdagochtend rond 6:45 uur. Dan komen er ongeveer 65 per uur langs. Dat is overigens veel minder dan vorig jaar. In januari 2019 waren er ruim 100 per uur waarneembaar.

De blik moet morgenochtend naar het oosten zijn gericht. Zodra de zon opkomt, zijn de vallende sterren al snel niet meer te zien.

