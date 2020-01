Pachter buurthuis: 'Ik wil wat voor de mensen in Wedde doen'

Buurthuis De Voortgang in Wedde heeft een nieuwe pachter: Berend Koopman (58). 'Het lijkt me echt een hele mooie uitdaging', zegt hij.

Koopman heeft 'een beetje' een horecaverleden, zoals hij zelf zegt. Zo beheerde hij ooit de kantine van een camping, en heeft hij nog altijd een eetcounter in Blijham. En hij is zelfs geen onbekende op het gebied van dorpshuizen. Midden jaren tachtig was Koopman namelijk ook al beheerder van een dorpshuis in Veelerveen.

Na aan het hart

Waarom hij z'n vinger opstak toen het dorsphuis in Wedde een uitbater zocht? 'Omdat me dit een hele mooie uitdaging lijkt', zegt Koopman. 'Ik woon in Blijham, maar de mensen hier liggen me na aan het hart. Ik wil graag wat voor die mensen doen.'

'Kijk', zegt Koopman terwijl hij voorgaat door het dorpshuis, 'hier heb je een zaaltje waar twaalf tot vijftien mensen ingaan. En in dit zaaltje kunnen zo'n vijfentwintig tot dertig mensen zitten, daar kunnen kleine buffetjes worden georgansieerd. En dan heb je hier de grote zaal...'

En daar gebeurt van alles, weet Koopman: 'Elke maandagavond is er de zangvereniging, er is een muziekvereniging, er is een sjoelclub, we hebben de vrouwen van nu, de landbouwvereniging, de toneelvereniging... En dan zal ik er vast nog wel één vergeten.'

Lekker rustig

'Ja, daar stond ik ook van te kijken', geeft Koopman toe. 'Lekker rustig, dacht ik eerst. Tot ik het programma kreeg. Donders, hier gebeurt veel meer dan ik verwacht had. Hartstikke mooi natuurlijk, waarbij ik hoop dat we dat nog een beetje kunnen uitbreiden.'

