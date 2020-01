Bushaltes nog niet klaar: Delfzijlsters moeten lopen

Qbuzz slaat sinds het begin van de nieuwe dienstregeling in december elke dag zes bushaltes in Delfzijl over. Daardoor moeten reizigers aan de andere kant van hun wijk in- en uitstappen en vele honderden meters omlopen.

De nieuwe haltes langs de route zijn nog niet klaar, waardoor de bussen er nog niet kunnen stoppen.

'Onbegrijpelijk'

Het gaat om Q-link 6 tussen Groningen en Delfzijl. Deze lijn rijdt nu via de wijk Tuikwerd in plaats van Fivelzigt en heeft in Delfzijl Noord een snellere route. De zes haltes waar het om gaat, zijn pas op 2 februari klaar.

Raadslid Nick Boersma van Fractie 2014 vindt het onbegrijpelijk dat Qbuzz de nieuwe route al rijdt, terwijl de haltes nog niet gebruikt kunnen worden:

'Waarom kunnen ze niet tijdelijk de oude route rijden, totdat alles klaar is? Op sommige plekken zijn ze nog niet eens begonnen met de werkzaamheden', zegt Boersma. Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Fout bij gemeente

Niet Qbuzz, maar het OV-bureau Groningen Drenthe beslist over de routes van buslijnen. Woordvoerder Jorne Bonte laat weten dat de fout bij de gemeente Delfzijl ligt:

'We hadden afgesproken dat alle haltes op 15 december klaar zouden zijn. Op het laatste moment liet de gemeente weten dat dit niet gehaald kon worden. We konden dat niet meer aanpassen in het systeem, daarom moeten we de nieuwe route rijden.'

Bewuste keuze

De bussen zouden tijdelijk een andere route kunnen rijden - wat ook gebeurt bij werkzaamheden - maar daar heeft het OV-bureau bewust niet voor gekozen: 'Lijn 6 pakt nu ook een deel van de vroegere lijn 41 mee, die eerst door Tuikwerd reed. Als we de oude route zouden doen, benadelen we die mensen. Het was een kwestie van kiezen.'

De gemeente Delfzijl wil pas reageren als de schriftelijke vragen zijn beantwoord. Daar heeft het college doorgaans twee weken de tijd voor.

[Tweet:https://twitter.com/wickeddanny/status/1211795530961113088?s=12]