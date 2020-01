YouTuber Kalvijn maakt nieuwe versie van 'In Nije Dei'

'De jongens van De Kast wilden het nummer in een nieuw jasje steken en ze hebben gewoon hun kinderen gevraagd met wie ze dat moesten doen. Die zeiden: dan moet je bij Kalvijn zijn', vertelt hij tegen Omrop Fryslân. Kalvijn is met 1,2 miljoen abonnees op YouTube vooral populair onder jongeren.

'In Nije Dei' was een hit in het jaar dat de 23-jarige Groninger nog in de luiers lag. Toch ging er meteen een belletje rinkelen, toen hij werd gevraagd het nummer op te leuken. 'Ik herkende het en hoorde van mijn ouders dat we dit in de auto veel luisterden, omdat zij het gewoon een mooi nummer vonden. Ergens heb ik dat uit mijn jeugd meegenomen, dus het zat nog wel ergens diep verborgen.'

Uiteindelijk hebben we het Friese refrein erin gelaten, de coupletten heb ik ingevuld Kalvijn - YouTuber

Hij kreeg de complete vrijheid om het liedje aan te passen, maar maakte bij het toezeggen nog wel een voorbehoud. 'Het is niet mijn genre. Het is een liefdesliedje en die maak ik normaal gesproken nooit', vertelt Kalvijn. 'Ik heb gezegd: ik wil mij er best in verdiepen, maar dan alleen als het tekstschrijven vanzelf gaat. En dat ging best wel makkelijk.'

'Ik heb het hele liedje vertaald en het refrein anders gemaakt. Dit heb ik opgestuurd en gezegd: ik wil wel dat het originele nummer overeind blijft staan, dus zeggen jullie het maar. Uiteindelijk hebben we het Friese refrein erin gelaten. De coupletten heb ik ingevuld.'

Groningers en De Kast

Het is niet de eerste keer dat er vanuit onze provincie interesse is voor de liedjes van De Kast. Arjen Lubach en Janine Abbring voerden in 2001 als het gelegenheidsduo Slimme Schemer en Tido De Kast-zanger Syb van der Ploeg op in het nummer 'Jelle'. In deze cover van het nummer 'Stan' van de Amerikaanse rapper Eminem rijdt een fan van De Kast het Tjeukemeer in met zijn cavia Sybje, omdat zijn grote idool Syb niet reageert op fanmail.

Vorige maand stond Kalvijn samen met De Kast op het podium in AFAS Live in Amsterdam tijdens het jublieumconcert van de Friese band. Een andere tak van sport voor Kalvijn.

'Ik maak al tien jaar YouTube-video's en dat is mijn passie. Maar ik merk ook dat ik een passie heb voor muziek. Op zo'n podium staan in AFAS voor zoveel mensen en een zelfschreven liedje zingen, dat is een anders roort uitdaging. En daar hou ik van.'

Bekijk hier de Kalvijn-versie van In Nije Dei