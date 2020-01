Beukema: 'Delfzijl zal de komende jaren veranderen in een grote bouwput'

'Delfzijl zal veranderen in een grote bouwput', zei burgemeester Gerard Beukema zaterdagavond bij de nieuwjaarsbijeenkomst 'Nait zoezen moar Broezen' in theater De Molenberg.

Vijfduizend woningen

Verreweg het grootste project is de sloop en herbouw van 527 huizen in de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord. De woningen voldoen vanwege de aardbevingen niet aan de norm. De bewoners krijgen of kopen op andere locaties in de stad een nieuwe woning.

Daarmee houdt de versterkingsoperatie in Delfzijl niet op, zegt Beukema: 'Het totale programma bevat meer dan vijfduizend huizen in onze gemeente. Dat is meer dan veertig procent van ons woningbestand, een enorme opgave.'

Nieuw centrum ouderenzorg

Ook scholen moeten eraan geloven. In Woldendorp is het nieuwe kindcentrum afgelopen jaar geopend en in Spijk, Wagenborgen en Farmsum is de bouw inmiddels begonnen. Ook in de wijken van Delfzijl komt nieuwbouw.

Op de locatie van Lentis aan de Jachtlaan verrijst een nieuw expertisecentrum voor ouderenzorg. Ook zal er nieuwbouw komen voor Vliethoven en mogelijk BetingeStaete.

Dat de gaskraan in 2022 dichtgaat, is volgens Beukema positief. Maar de burgemeester vreest de keerzijde: de normen voor versterking zullen worden aangepast. Hij pleit voor één instantie die het schadeherstel en de versterking aanpakt.

Geld voor scholing

Voor een deel van de projecten in Delfzijl komt geld uit het Nationaal Programma Groningen. Het Eemsdelta-gebied krijgt 82 miljoen euro. Belangrijk doel is het stimuleren van werkgelegenheid, maar dat is volgens Beukema ontoereikend:

'In Delfzijl is juist ook extra inzet nodig om mensen op afstand van de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Ook is vergrote inzet nodig op het gebied van onderwijs, scholing en begeleiding. Te beginnen in Delfzijl Noord, om kinderen uit kansarme milieus een betere toekomst te geven.'

Weinig krimp

Hoop op die betere toekomst houdt Delfzijl, zeker na optimistische cijfers over het inwonertal. Dat daalde met slechts vijftig inwoners, de kleinste daling sinds 2002. Ook kwamen meer mensen naar Delfzijl dan dat er vertrokken.

Beukema hoopt daarom voor de toekomst op groei, maar eerst moeten Delfzijlsters eerst door de zure appel heen bijten. 'Alle bouwwerkzaamheden zullen spanningen en overlast geven. Maar wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Wij willen dat Delfzijl weer wordt herkend en erkend als gemeente waar het niet alleen goed werken is, maar ook goed wonen en verblijven.'

Eemsdelta

Delfzijl gaat op 1 januari 2021 samen met Appingedam en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad zijn op woensdag 18 november.

