Burgemeester Groningen komt op voor politie en wil af van knalvuurwerk

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen doet opnieuw een beroep op de minister van Veiligheid en Justitie om iets te doen aan de werkdruk bij de politie. 'Er is de afgelopen jaren zo geknepen, daar moeten we echt mee stoppen', aldus Schuiling.

'De politie klaagt niet voor niets dat ze de gevolgen merkt van al die bezuinigingen. Je kunt er nu heel veel geld bij doen, maar het kost jaren voordat je weer op sterkte bent.'

Niet voor niets vroeg Schuiling tijdens zijn nieuwjaarstoespraak vorige week aandacht voor de situatie bij de politie Noord-Nederland. 'Het wordt van kwaad tot erger. Er is zo veel bezuinigd op onze veiligheid en dat terwijl veiligheid volgens mij de primaire taak van een overheid is.'

We moeten in dit land stoppen met knalvuurwerk. Het wordt steeds gekker Koen Schuiling - burgemeester

Het maakt dat Schuiling zich enorm kan opwinden over opmerkingen uit politiek Den Haag dat er meer gehandhaafd moet worden, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. 'Dat vind ik werkelijk absurd.'

De burgemeester sluit zich dan ook aan bij de oproep van de korpschef van de Nationale Politie om het afsteken van vuurwerk in Nederland aan banden te leggen. 'We moeten in dit land zeker stoppen met knalvuurwerk. Het wordt steeds gekker en we kunnen het allemaal ook niet meer handhaven.'

Cybercrime

Eind oktober vorig jaar trok een aantal burgemeesters, onder wie Koen Schuiling, bij de Tweede Kamer aan de bel over politiebezuinigingen. In een brief drongen ze aan op 'structurele maatregelen'. Want anders komt de bestrijding van onder meer mensenhandel, ondermijning en cybercrime verder onder druk te staan.

'Het fenomeen cybercrime is een vorm van criminaliteit die je niet ziet, maar die ons leven wel verschrikkelijk nadelig kan beïnvloeden', aldus Schuiling begin november tijdens het festival Let's Gro. 'Ik zie dat tegenover de georganiseerde misdaad, zich een ongeorganiseerde overheid bevindt.'

'Het zijn zaken die onze vrijheid echt aantasten. Daar moeten we geld voor over hebben, maar daar zijn we in Nederland verrekte slecht in.'

Bureaucratische rompslomp

En dat baart Schuiling zorgen, zo herhaalde hij donderdag nog maar eens. En dus vindt de regioburgemeester van de politie Noord-Nederland dat er meer blauw bij moet komen. 'Maar dat is slechts een onderdeeltje. Het gaat ook om het feit dat de politie, maar dat geldt ook voor leraren en mensen in de zorg, in een keurslijf zijn gedwongen.'

Agenten, leraren en mensen in de zorg moeten van alles afvinken, waarvan men op de werkvloer zegt: wat doe je er eigenlijk mee? Koen Schuiling - burgemeester

'Er moet van alles afgevinkt worden waarvan men op de werkvloer zegt: wat is daar eigenlijk de waarde van, wat doe je er eigenlijk mee? Nou, niks!'

En dus wordt het volgens Schuiling hoog tijd dat er iets gebeurt aan de administratieve rompslomp. 'Dan kunnen mensen gewoon weer de straat op, want dat is waarom ze voor dit vak gekozen hebben. En daar moeten we de komende jaren echt mee aan de slag.'

'We lopen tegen de grens aan'

In 2018 trok het kabinet nog ruim 260 miljoen euro uit voor het versterken van de politie in Nederland. Het leverde de politie in het Noord-Nederland 82 extra agenten op.

'We zijn in Groningen nog redelijk op sterkte', erkent Schuiling. 'Er zijn delen in het land waar de situatie nijpender is, dat klopt. Maar we lopen hier nu ook tegen de grens aan.'

Dat betekent dat er prioriteiten gesteld moeten worden als het gaat om de inzet van de politie. 'Aan de ene kant willen we een bruisende stad zijn, maar aan de andere kant lopen we tegen onze grenzen aan.'

Schuiling sluit niet uit dat een aantal evenementen in de gemeente Groningen op termijn niet meer door de politie beveiligd kan worden. 'Dat betekent dat de organisatie meer zelf moet doen, waardoor de kosten oplopen.'

Aan de ene kant willen we een bruisende stad zijn, aan de andere kant lopen we tegen onze grenzen aan Koen Schuiling - burgemeester

Meer geld en beter luisteren naar werkvloer

Het is niet duidelijk of Schuiling specifieke evenementen op het oog heeft. Op namen en rugnummers wil hij niet ingaan.

Duidelijk is wel dat hij niet doelt op de beveiliging rond de wedstrijden van FC Groningen. 'Er zijn veel professionele organisaties die hun eigen steentje bijdragen en FC Groningen staat met stip bovenaan. De veiligheid in het stadion doen ze bijvoorbeeld zelf en dat doen ze op een hele goede manier.'

Nee, de bal ligt allereerst bij de minister van Justitie en Veiligheid. 'Absoluut', besluit Schuiling. 'Er moet meer geld bij komen, want de taken van de politie worden ingewikkelder en omvangrijker. Maar nogmaals, dat is niet het enige. We moeten ook beter luisteren naar wat er leeft op de werkvloer.'

