Rondje Groningen: de Australische bosbranden op de kaart van Groningen

Hoe groot zijn de bosbranden in Australië, bekeken op een kaart van Groningen? Het is maar een van de onverwachte vragen die we kunnen beantwoorden in deze Rondje provincie.

1) Gelukkig nieuwjaar!

Wie vanochtend van het zuiden des provincies op weg ging naar Zernike (of verder naar het noorden), passeerde zomaar deze geprojecteerde nieuwjaarswens van Geveke Bouw. Als je voor het eerst dit jaar ook weer bij Rondje Groningen bent - veul hail en zegen!

2) Afknijpen!

Richard is behoorlijk over de zeik...

3) Alle dieren tellen mee

Wat een weelde in het hunzedal vanochtend.

4) Overzees

Komend weekend speelt het Braziliaanse Fortaleza op Eurocup Delfzijl. En dat Europese avontuur is nieuws in hun thuisland.

5) Ape(t)rots

In spiegelbeeld.

6) Even ouderwets rellen

Incidenten rond de jaarwisseling zijn nog altijd het gesprek van de dag. Maar was het vroeger nou echt zo anders, of romantiseren we dat beeld?

7) Trekker

Ach, sommige mensen hebben er gewoon schijt aan.

8) Hogeland Highway

Wat Drenthe kan, kunnen we in Groningen ook!

9)

Bosbranden in Groningen

Hoe groot zijn die bosbranden in Australië? Als je in deze interactieve kaart Groningen invult (kijk wel goed welke je kiest, er is namelijk ook een Groningen in Suriname) krijg je een beeld van de afmetingen.

Nait te best.

10) Kunstenaar steunt Australië

De natuurramp laat Erik Zwezerijnen niet ongeroerd. Hij schilderde 'Saved by the fire of love', met twee koala's in de brand down under.

11) Goronigin

En welke varianten ben jij tegengekomen?

