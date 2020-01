Onder de loep: De eerste seizoenshelft van FC Groningen

Het is winterstop in de Eredivisie. Tijd om de balans op te maken van de eerste seizoenshelft van FC Groningen.

Onderaan dit artikel vind je een formulier waarop jij jouw mening over de eerste seizoenshelft in kunt vullen. Aan het einde van de week publiceren we de resultaten.

Maar eerst duiken we in de feiten en statistieken van FC Groningen voor de winterstop. We richten ons alleen op de Eredivisie. Na 18 wedstrijden bezet de FC de tiende plek. Zeven keer werd gewonnen, vier keer werd het een gelijkspel en zeven keer verliet de ploeg van trainer Danny Buijs het veld met een nederlaag.

Buijs gebruikte tot nu toe 21 spelers. Vijf daarvan kwamen iedere wedstrijd in actie: Sergio Padt, Deyovaisio Zeefuik, Ajdin Hrustic, Mo El Hankouri en Ko Itakura.

Padt miste nog geen minuut

Padt is de enige uit dit rijtje die nog geen minuut miste. Zeefuik miste slechts 46 minuten vanwege zijn rode kaart vlak voor rust tegen ADO Den Haag. Hrustic werd liefst 11 keer vroegtijdig naar de kant gehaald. El Hankouri en Itakura speelde tot nu toe respectievelijk 14 en 16 complete wedstrijden.

FC-feitjes

- Kaj Sierhuis is met 5 goals topscorer

- Ahmed El Messaoudi is met 3 assists de 'assistkoning'

- Ko Itakura pakte het vaakst geel (4 keer)

- Overigens staat Itakura al tien duels 'op scherp'. Bij een volgende gele kaart is hij geschorst.

- De goal in de 13e minuut van Joel Asoro op bezoek bij Vitesse is de snelste tot nu toe

- De koning van de late goal is Charlison Benschop met zijn benutte strafschop in de 94ste minuut thuis tegen Sparta

- De eerste gele kaart van dit seizoen was voor Ko Itakura (FC Emmen-uit)

- De eerste rode kaart van dit seizoen was voor Ramon Pascal Lundqvist (FC Twente-thuis)

- Sergio Padt hield zes keer de nul

- Romano Postema speelde van alle 21 gebruikte spelers de minste minuten: 50.

- In eigen stadion scoorde de FC 14 keer

- Buitenshuis trof de FC 9 keer doel

- Daniël van Kaam (foto boven) won iedere wedstrijd waarin hij speelde (3 van de 3)

- Romano Postema speelde nog nooit gelijk. (3x winst, 2x verlies)

- Doelman Jan Hoekstra is de enige speler die wél in de beker speelde, maar nog niet in de competitie

Aan jou het woord

Hoe kijk jij naar de prestaties van FC Groningen voor de winterstop? Ben je tevreden? En moeten er nieuwe spelers worden gehuurd of gekocht deze maand? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

Zie je het formulier niet? Klik dan hier.