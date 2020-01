In een wak gevallen? Zwem nooit naar het licht

Weet jij wat je moet doen als je in een wak terechtkomt en onder het ijs belandt? De meeste mensen niet. Daarom hield duikschool V.G. Diving uit Veendam een speciale 'Hoe overleef ik een wak?'-middag in zwembad Tropiqua.

Door Suzanne Stoppels en Sander Foekens

Als het aan duikinstructeur Lammy Visser ligt, zou iedereen moeten weten hoe je uit zo'n benarde situatie komt. Zelfs nu er geen ijs ligt. 'Er is hier zoveel water in de omgeving. Je weet nooit wanneer je in zo'n situatie terechtkomt Dan is het belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten doen als ze in een wak terechtkomen.'

Voor deelnemer Quinten is deze middag erg leerzaam. 'Ik heb geleerd dat je niet in paniek moet raken en rustig moet kijken waar je naartoe kunt.' Voor het geval het toch misgaat, zijn er duikers die de kinderen helpen met het bovenkomen. 'Ik bleef ineens vastzitten, maar toen was er een man onder water die me hielp los te komen en kon ik verder naar het andere gat', lacht de tiener.

Drie tips

Rustig blijven is een van de tips die de duikers meegeven aan de kinderen. Daarnaast is belangrijk om niet te dikke kleren aan te trekken als je het ijs op gaat. 'Hoe dikker de kleren, hoe meer water het opzuigt. Dat maakt het veel zwaarder', aldus Visser.

Mocht je onverhoopt toch in een wak vallen en onder het ijs komen: 'Zwem nooit naar het licht, maar altijd naar de donkerste plek'. Tenzij er sneeuw op het ijs ligt, dan gaat de laatste regel niet op. Het ijs is dan donkerder dan het wak.

Bekijk in de onderstaande video hoe het 'wakzwemmen' in zijn werk gaat.