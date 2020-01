Vechtsportclub Delfzijl traint weer op een eigen plek

Na een jaar knokken is het zover: vechtsportclub ATF kan weer trainen op een eigen plek, namelijk sporthal De Ringen. En dat niet alleen, want de club heeft inmiddels ook bijna twintig betalende leden.

'Alliance of True Fighters', zoals de club voluit heet, heeft een roerig jaar achter de rug. De lessen lagen stil, maar trainer José Marquina en het bestuur van de club hebben allerminst achterover geleund. Zij waren achter de schermen druk bezig om trainingen in een nieuwe locatie op poten te zetten.

Goede toekomst

De club geeft onder meer vechtsportlessen aan jongeren die in aanraking komen met problematische jeugdgroepen in Delfzijl en omstreken. De kinderen worden zo begeleid richting een goede toekomst.

Ook heeft de groep een gratis sportuur voor kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf, zodat iedereen - ongeacht of de lessen betaald kunnen worden - kan sporten.

Reis langs sportlocaties

De trainingen begonnen in sportschool Imperial in Delfzijl. Dat kon op den duur niet meer doorgaan, omdat de sportschool zaalhuur vroeg en dat kon ATF niet betalen. Daardoor verhuisde de vechtsportclub naar Flambouw, de oude gymzaal waar eerder de Voedselbank gevestigd was. Dat pand was echter te oud, daarom stapte de club over naar gymzaal 't Rek.

'Maar die gymzaal was helaas niet laagdrempelig genoeg', zegt secretaris Annet Klooster. De huidige sporthal is dat wel: ouders kunnen er een drankje krijgen in de kantine en er is ruimte genoeg om te trainen.

De club heeft inmiddels een kleine twintig betalende leden. 'Dat willen we in 2020 verder uitbouwen', zegt Klooster. In februari starten de kindertrainingen weer.

