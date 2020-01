Expeditie Grunnen: 'Dat wordt smokken'

Henk werkt jaar in, jaar uit vrijwel elke dag en is bijna nooit thuis. Daarom trekt zijn vrouw Marieke bij ons aan de bel. Ze wil hem verrassen en bedanken omdat hij zo hard werkt, maar ze wil ook graag dat hij eens thuis is.

Of Henk daardoor voortaan wat vaker thuis is, hoor je in de uitzending.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Langs de Oosterhaven in Stad

- Koffie met de dominee in Bernlef woonservicecentrum

- De vleermuizenopvang in Adorp stopt

- Erik heeft pech met zijn grote camper

- Finale driebanden in Den Andel

- Blij-dorp Pieterburen

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

