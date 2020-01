Drukte eist tol voor vleermuizenopvang: 'Het lukt me gewoon niet meer'

De vleermuizenopvang in Adorp verdwijnt. Het is er zodanig druk, dat eigenaresse Anja Sjoerdsma het niet meer kan bijbenen. 'Het wordt mij te veel en begint me over het hoofd te groeien', vertelt ze zichtbaar aangeslagen.

Bij de beslissing om de deuren van de opvanglocatie te sluiten, is Sjoerdsma zeker niet over één nacht ijs gegaan. 'Het is niet een beslissing die je zomaar neemt. Ik word ook alweer emotioneel nu we het erover hebben.'

Uitbreidingsplannen

Sjoerdsma kwam 22 jaar geleden in aanraking met de vleermuizenopvang en werd verliefd op het werk. Maar nu is het voor haar klaar. 'We waren van plan om de opvang uit te breiden, maar als er geen mensen zijn die meehelpen en je krijgt niks van de grond, is het gewoon klaar.'

In de vleermuizenopvang in Adorp kwamen vleermuizen uit Groningen, Drenthe en Friesland. Waar de vleermuizen nu naartoe moeten is nog de vraag. De Vleermuiswerkgroep Groningen blijft wel bestaan, maar de meeste vleermuizen kwamen uiteindelijk toch terecht in Adorp.

'Er zijn verschillende wildopvangen. De overheid of de dierenbescherming moet het nu maar oplossen', stelt Sjoerdsma.

222 vleermuizen

'De vleermuis is een beschermde diersoort, totdat-ie bij wijze van spreken op de grond valt. Dan wordt de vleermuis door mij beschermd, maar wel met veel geld uit eigen zak', legt Sjoerdsma uit.

Ook dat heeft ervoor gezorgd dat ze stopt met de opvang. 'Vorig jaar zijn er 222 vleermuizen binnengebracht, dat is bijna elke dag één.'

'Het lukt mij gewoon niet meer'

Sjoerdsma was non-stop met de vleermuizen bezig. Haar sociale leven begon er daardoor ook onder te lijden.

'Het is meerdere keren gebeurd dat we uit eten zouden gaan en er een vleermuis werd binnengebracht', blikt ze terug. 'Ik ben daarnaast ook van baan gewisseld en het combineren van die werkzaamheden met de vleermuizenopvang werd ook steeds lastiger. Een jonge vleermuis heeft soms elke drie uur voeding nodig, ook 's nachts. Het lukt me gewoon niet meer', benadrukt ze nog maar eens.

Winterslaap

De vleermuizen die nu nog bij Anja in de garage slapen vanwege de lange winterslaap, worden in april vrijgelaten. 'Dat wordt een bijzonder moment', besluit ze.

Lees ook:

- Vleermuizenopvang in Adorp heeft het druk en wil uitbreiden