Magneetvisser vist onderdelen Swapfietsen uit kanaal

Dijkman is timmerman en in zijn vrije tijd een fanatiek magneetvisser. Deze keer is zijn vangst wel heel bijzonder. 'Ik haalde eerst een voorvork naar boven en even later hingen er twee voorvorken aan mijn magneet. Het ging maar door en toen ik ook nog banden naar boven haalde, wist ik niet wat ik zag.'

Populair

Swapfietsen zijn populair onder studenten. Het zijn huurfietsen die herkenbaar zijn aan hun blauwe banden en een bagagerekje boven de voorband. In de stad Groningen rijden er vele honderden rond.

Dijkman ging een aantal keren terug naar de vindplaats en telkens 'ving' hij nieuwe onderdelen. Hoe het spul in het kanaal is terechtgekomen is een raadsel.

Ik vermoed dat iemand de fietsen heeft gestolen en af wilde van de herkenbare voorvorken en banden. Ik heb contact gehad met het bedrijf, maar daar is geen grote diefstal van hun fietsen bekend. 't Is heel vreemd al met al.'

Politie

Dijkman heeft zijn vondst ook gemeld bij de politie. 'Daar zeiden ze dat ik het spul maandag maar moest komen brengen op het bureau in Haren. Ondertussen heeft Swap gezegd dat ze de onderdelen maandagavond komen ophalen. Ik moet er nog even over nadenken wat ik ermee ga doen.'